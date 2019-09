Milagros Takayama: "No lo tomo como una crisis política, sino presidencial"

Síguenos en Facebook

En su llegada a la ciudad de Chiclayo, la congresista lambayecana electa por el partido Fuerza Popular (FP), Milagros Takayama Jiménez, además de dirigir la III sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto del Congreso y cumplir actividades por semana de representación, declaró sobre la coyuntura política nacional y las manifestaciones de ciudadanos que no se sienten representados por su parlamentarios.

Después de que el Congreso archivara el proyecto de adelanto de elecciones, el presidente Martín Vizcarra anunció una cuestión de confianza para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué opina?

Bueno, vamos a reunirnos con mi bancada (FP) y ver en este caso lo que vamos a decidir (...)

Soy ciudadana, pero en estos momentos soy congresista y me debo a una bancada. Voy a votar de acuerdo cómo se vote en la bancada, en democracia.

¿Hay una crisis política por causa de este enfrentamiento de poderes?

No lo tomo como una crisis politica, sino presidencial. Cada vez que el presidente (Vizcarra) baja en las encuestas le echa la culpa al Congreso. Lo que debió hacer él es renunciar, eso hubiera sido rápido, se iba él, renunciaba la vicepresidenta y asumía el presidente del Congreso, y así todos nos íbamos en tres meses.

El pueblo se manifiesta en las calles porque no se siente representado por el Parlamento. ¿Qué opina?

(Los congresistas) tenemos que hacer un mea culpa. Lo que sale en algunos medios es que somos obstruccionistas y no es así. El Ejecutivo ha mandado 300 proyectos de ley (al Congreso) y le hemos dado las facilidades a casi todos, solo tres no pasaron.

Pero, ¿los peruanos insisten en un cambio de autoridades, no cree?

Lo que pasa es que los congresistas y el Congreso en general están mal vistos y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Somos como el patito feo de las instituciones (públicas). Por ejemplo, durante una sesión del Parlamento, un gobernador le echa la culpa al Congreso por el presupuesto del año Fiscal 2020 designado a su región, pero otros gobernadores dicen que los ayudamos porque el proyecto de presupuesto viene del Ejecutivo. Hay desconocimiento.

¿Cuántos proyectos legislativos ha presentado usted?

No tengo a la mano los proyectos, pero sí he presentado más de 10 iniciativas que tienen que ver con la no violencia a la mujer y la familia, también para mujeres gestantes en el trabajo. También un proyecto para modificar una ley para lograr tener canon pesquero en Lambayeque, no con nombre propio porque está prohibido que hagamos una ley para una región específicamente porque fuimos elegidos para legislar a nivel nacional.

¿Qué logros en sus actividades por semana de representación?

He visitado el hospital de Ferreñafe, donde hay un proyecto que incluye menos camas que las que hay ahora y eso lo he conversado con el gobernador (Lozano), para que lo mejore en bien de la población. También visité el hospital Almanzor (de EsSalud), donde hay un ascensor malogrado y es tan fácil que los directivos lo solucionen. Por ese problema han muerto pacientes por no llegar a UCI.