“Ñato” Sánchez Coronel y su nueva banda delictiva

Santos Hermes Sánchez Coronel conocido en el mundo del hampa con el alias de “Ñato” estaría inmerso no solamente en tráfico de terrenos, también en el delito de extorsión, muy aparte de las imputaciones por encabezar la organización criminal “La Hermandad del Norte”.

Nuevas denuncias por apropiación de predios han aparecido contra “Ñato”, esto luego de ser capturado junto a tres cómplices más identificados como Reinerio Coronel Vega (50), Fernando José Coronel Alarcón (18) y Aleli Vega Vega (23), quienes integrarían la nueva red delictiva denominada “Los Reyes de la Usurpación” encabezada por Sánchez Coronel.

Ellos fueron detenidos la tarde del último miércoles por la Policía de la comisaría de José Leonardo Ortiz, cuando estaban tomando posesión de un terreno ubicado en la calle San Juan N° 590 del mencionado distrito, de propiedad de Napoleón Pérez Carrasco, de 70 años de edad.

DENUNCIA

A raíz de la publicación, la profesora Lelly Fernández Parinango dio a conocer que el 30 de julio del presente año, un grupo de personas de dudosa reputación llegó hasta el pueblo joven San Juan de Dios ubicado a un costado de la carretera Chiclayo - Pomalca y se apropió de sus dos lotes de 120 metros cuadrados cada uno.

La docente aseguró que de inmediato denunció lo sucedido ante la comisaría respectiva; pero aún así los facinerosos procedieron a construir paredes e incluso le colocaron un portón para así evitar que ella ingrese al lugar.

Todo lo ejecutaron en una sola noche para que no sean desalojados.

“Ellos llegaron a bordo de una camioneta y la unidad siempre está cerca a mí y mi familia para intimidarnos. Los Coronel Vega luego ofrecieron por las redes sociales mis terrenos a buen precio supuestamente. También empezaron a extorsionarme, pues me pidieron la suma de S/ 50,000 para que me devuelvan lo que es mío y no se imagina lo que estamos pasando por culpa de esa gente que nos atemoriza”, sostuvo la maestra.

De igual forma, indicó que Santos Sánchez Coronel y sus seres queridos habrían invadido más terrenos para venderlos a terceras personas o simplemente exigir luego a los dueños fuertes cantidades de dinero para devolvérselos.

En varias oportunidades no los denuncian por miedo a las represalias contra los agraviados.

“Ellos luego de invadir aducen que el terreno lo compraron a otra persona y tenemos que pagar los S/ 50,000 para que ellos supuestamente no pierdan. Nosotros no tenemos ese dinero y tampoco tenemos que pagar por algo que nos pertenece. Esa gente es mala y estoy segura que vamos a recuperar mis lotes”, añadió la mujer.

ACUSACIÓN

Cabe recordar que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) acusa a Santos Hermes Sánchez de ser uno de los cabecillas de la banda criminal “La Hermandad del Norte”, junto a su hermano Hernán Sánchez Coronel.

Según refiere la acusación fiscal, ambos tomaban las decisiones junto a sus otros hermanos Epifanio y Mario Sánchez, para ejecutar cualquier accionar delictivo, esto fue confirmado por los colaboradores eficaces con códigos FPCLL2704 - 2016 y PFCLL1501 - 2016.

Asimismo, “Ñato” fue sindicado en un primer momento como uno de los bandidos que ordenó la muerte del auditor de la Sunat, Roberto Cieza Herrera, crimen registrado en diciembre del 2015.

Fue acusado de haber participado en el homicidio en grado de tentativa contra Tito Arteta Alanía, para ello habría dado las indicaciones a David Ángel Guerrero Rodríguez para matar al agraviado bajo sus órdenes.

Otro de los delitos que se le imputa es la de extorsión, debido a que supuestamente junto a sus seres queridos exigían una fuerte cantidad de dinero a María Vilma Fernández Montoya, de 41 años de edad, dueña de la ferretería “Fernández” ubicada en la avenida los Incas N° 1320 en el distrito de La Victoria.

PEDIDO

Respecto al caso “La Hermandad del Norte”, la Fecor ha solicitado ante el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria, 15 años de pena privativa de la libertad contra los hermanos Epifanio, Santos, Rodil y Hernán Sánchez Coronel por el delito de extorsión contra la propietaria de la ferretería “Fernández”.

Mientras que por la muerte del auditor de la Sunat, Luis Cieza, figuran como acusados Joseph Jack Salazar Silva, Fulgencio Rivera Maza, Samuel Roncal Miñano, Carlos Roncal Miñano y Heráclides Arenas Delgado.

Para los cuatro primeros, se pide la pena de cadena perpetua por el delito de sicariato agravado por encargo. En cuanto a Heráclides Arenas Delgado, podría recibir una sentencia de cuatro años y 8 meses de cárcel por el delito de cohecho activo genérico.

El Ministerio Público presume que los empresarios Carlos y Samuel Roncal habrían contratado a sicarios para acabar con la vida del auditor, al estar inmersos en un proceso de fiscalización a cargo de dicho funcionario. Joseph Salazar habría sido quien disparó, para luego huir junto con Fulgencio Rivera. Previamente, Heráclides Arenas le habría ofrecido dinero a Luis Cieza para que paralice su investigación, obteniendo una respuesta negativa.

Actualmente 9 presuntos miembros de esta red criminal fueron excarcelados y ellos son: Rodil Liván Sánchez Coronel, Hernán Sánchez Coronel, Wilmer Zegarra Bonilla, Errol Danilo Santisteban Chávez, Óscar Bustamante Idrogo, Silvia Ricardina Francia Sánchez, Samuel Antonio Roncal Miñano, Ángel Mosquera Pérez y Hébert Mosquera Pérez.