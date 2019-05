Noé Cornejo dice que sí recibió S/ 40 mil de contratista

Síguenos en Facebook

Lo cuenta todo. Noé Cornejo Chinguel aceptó haber recibido la suma de 40,000 soles de un empresario constructor para poder financiar los gastos de su campaña al Congreso de la República, en junio de 2016.

El excandidato apepista confesó que habló con su hermano, el entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para que apoye al citado empresario adjudicándole una obra de pavimentación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

HECHOS

El hermano del exburgomaestre afirmó que César Vásquez Sánchez, congresista de la República por el partido político Alianza Para el Progreso (APP), fue la persona que le presentó al referido empresario.

“Recibí la visita en mi consultorio del médico César Vásquez Sánchez, congresista de APP, acompañado de José Campos quien es contratista de una empresa de construcción, cuyo nombre no recuerdo. El congresista me recomendó a este empresario, me dijo que era una persona de confianza y que estaba haciendo algunos trabajitos con él”, reveló.

Noé Cornejo reveló que ante el pedido del parlamentario acudió a la oficina de Marco Antonio Medina Villena, extrabajador de la Subgerencia de Logística de la MPCh, para entregarle el expediente del proyecto de pistas y veredas en el pueblo joven Elías Aguirre de Chiclayo.

“Como se avecinaba mi campaña para el Congreso, el señor José Campos me entregó la suma de 40 mil soles en la esquina de la calle Luis Gonzales con Elías Aguirre”, manifestó.

Asimismo, dijo desconocer si Medina Villena cobró algún dinero por evaluar dicho proyecto. “Desconozco cómo son estos tipos de operaciones, fue la única vez que hice algo así, estaba de por medio la recomendación del congresista y no le quería quedar mal”, acotó.

Por último, Noé Cornejo precisó que cuando la obra se encontraba en ejecución, el empresario José Campos lo visitó tres veces en su oficina para pedirle que interceda por él con su hermano, el exalcalde David Cornejo.

“Quería que hable con mi hermano para que le cancelen un monto adicional que le estaban debiendo por la obra en el pueblo joven Elías Aguirre. Le dije que no podía hacer ese tipo de recomendaciones, pero le indiqué que fuera a hablar con el ingeniero Washington Aliaga (gerente de Infraestructura) encargado de la obra”, refirió.

De esta manera, Noe Cornejo confirmó lo que meses antes declaró su hermano David Cornejo. Como se recuerda, el exalcalde narró que el congresista César Vásquez le pidió un par de obras, a cambio de colaborar en los gastos de campaña de su hermano.

RESPONDE

En su defensa, el legislador César Vásquez señaló que no le preocupa la indagación que ha iniciado en su contra la Fiscalía de la Nación en base a las declaraciones de Cornejo Chinguel.

Señaló que no pudo haber injerencia de su parte para el tráfico de obras del municipio de Chiclayo, puesto que en aquel periodo aún no era parlamentario.

“Esta mención viene de un delincuente que quiere salvarse de la cárcel, es un enemigo político. Aún no tengo ninguna investigación en curso por parte de la Fiscalía, solo un periodo de indagación por 60 días. Estoy seguro que esta investigación quedará archivada porque tenemos la verdad de nuestra parte”, dijo.