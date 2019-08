Obra de la MPCh en Las Brisas por más de 300,000 soles está abandonada desde junio

Síguenos en Facebook

En el olvido. Una obra de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) permanece abandonada en la urbanización Las Brisas, pese a que los vecinos de dicha zona vienen esperando la pavimentación de sus calles desde hace 10 años.

Se trata de los trabajos de “Mejoramiento de pavimento y veredas en las calles Polonia y Teatro”, valorizados en 302,424.35 soles y cuyo estado actual tiene a los moradores en una completa incertidumbre.

SITUACIÓN

De acuerdo a la información consignada en el Portal de Transparencia Estándar de la comuna, el proyecto en cuestión inició en marzo de este año y presentaría un avance físico de 61.69%, además de figurar como “en ejecución”.

Sin embargo, y pese a esto último, una realidad muy distinta es la que se puede observar en el mencionado punto de la urbanización Las Brisas, en Chiclayo, donde incluso parte de la red de saneamiento permanece expuesta.

Correo conversó con Elizabeth Mendoza Murga, presidenta del Comité de Obras de la calle Teatro. Si bien su anhelo viene desde mucho tiempo atrás, ella recuerda que estuvieron insistiendo para la ejecución de la obra durante casi toda la gestión del exalcalde David Cornejo Chinguel. Sintieron un gran alivio cuando los trabajos iniciaron este año, pero desde junio último los obreros no han vuelto a trabajar.

Según el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras) de la Contraloría, los trabajos quedaron en manos de la contratista Inversiones La Vía del Perú SAC. Como supervisor, figura Daniel Cubas Cayao.

Cuando los vecinos acudieron a consultar sobre lo ocurrido, se enteraron que el supervisor había dispuesto la aplicación de una multa a la contratista por alrededor de 35,000 soles, algo con lo que la empresa no estuvo de acuerdo. Sumado a esto, según indicó Elizabeth Mendoza, algunos moradores reclamaron pues aseguraban que los trabajos habían dañado parte de la red de saneamiento y se opusieron a que la empresa cambie las tuberías.

La presidenta del Comité de Obras, no obstante, recalca que una de sus principales preocupaciones es lo que pueda ocurrir con el “saldo” o presupuesto restante del proyecto, pues hasta les habrían dicho que no hay fondos para darle continuidad.

“Si hay una obra presupuestada, no tienen por qué haber tocado nada de ese dinero, pero ahora nos dicen que esto no saben cuándo lo hacen porque no hay dinero y eso es absurdo”, expresó.

Correo pudo conocer, por fuentes del municipio, que en los registros de la entidad la obra figura como “paralizada” y “en proceso de resolución de contrato”. El trámite, a la fecha, se encontraría a nivel de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

EDIL

Correo buscó conversar con el alcalde de la MPCh, Marcos Gasco Arrobas, para conocer cuál será el destino del proyecto, sin embargo, no fue posible obtener una respuesta vía telefónica.

En su momento, la autoridad pidió la población que confíe en su gestión y anunció obras en la avenida Independencia, en el pueblo joven 9 de Octubre, el casco central de la ciudad, entre otras

Consultado al respecto, el primer regidor, Junior Vásquez Torres, dijo no tener conocimiento de lo ocurrido con los trabajos, pero agregó que solicitará información sobre este y otros proyectos al área de Infraestructura. “Sé que ha habido demoras porque se han tenido que actualizar los expedientes técnicos y sé que hay algunos en proceso de licitación”, refirió.