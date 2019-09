Obras de la RCC en 28 locales de salud siguen sin materializarse (INFOGRAFÍA)

Síguenos en Facebook

Durante las últimas semanas, han sido cada vez más los síntomas puestos en evidencia sobre la crisis que atraviesa el sector Salud en la región Lambayeque. A esto, se suma el que 28 locales siguen a la espera de obras que fueron incluidas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (RCC).

Han pasado más de dos años desde que las fuertes lluvias por el fenómeno de El Niño Costero ocasionaron estragos en Lambayeque y si bien las autoridades han buscado acelerar el proceso de Reconstrucción con Cambios, en muchos casos el avance se empieza a registrar, pero en cuanto a la elaboración de expedientes técnicos. En el caso específico de Salud, para Lambayeque se programó una inversión superior a los S/ 113 millones.

CIFRAS

Entre centros y puestos de salud, la región figura dentro del Plan Integral de la RCC con un total de 28 proyectos, distribuidos en los distritos de Lagunas, Nueva Arica, Oyotún, Reque, Cayaltí, Pátapo, Pucalá, Cañaris, Incahuasi, Pítipo, Íllimo, Olmos, Salas y San José.

Los proyectos con mayor inversión en esta lista son los correspondientes a los centros de salud de Cañaris e Íllimo, ambos por un monto de 29 millones de soles. En total, los 28 proyectos considerados suman 113 millones 500,000 soles.

No obstante, según el mismo portal de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ninguno de dichos trabajos figuraba, a julio de este año, entre las inversiones culminadas ni tampoco entre aquellas que están en ejecución. Dentro del mapa interactivo que también figura en el portal, se registra un total de 18 millones 833,640 soles transferidos para el sector Salud en Lambayeque durante los años 2018 y 2019.

De las 25 intervenciones que figuran en el mapa, solo 8 aparecen como en “ejecución” y suman 6 millones 424,237 soles. Al respecto, Jorge Pérez Flores, representante de las clínicas privadas en el Consejo Regional de Salud, dijo tener conocimiento de que ocho de los proyectos en cuestión han cambiado de unidad ejecutora y ahora están a cargo de las municipalidades y del gobierno regional.

“Eso, entonces, ya no es responsabilidad del Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud), pero le queda la diferencia. Ante esa situación, hemos conocido, a través de la Gerencia Regional de Salud, que Pronis ha enviado recién a hacer los expedientes técnicos y ni siquiera estos los están elaborando ellos, sino que lo han tercerizado”, indicó el profesional médico.

En ese sentido, refirió que, de haber un porcentaje de avance en dichos proyectos, el mismo correspondería solo a la elaboración de los expedientes técnicos. No obstante, precisó que, en líneas generales, la responsabilidad sobre la situación del sector Salud no solo recae en el Gobierno Central, sino también en los niveles regional y local.

“Existe una brecha de legalización de los predios en más del 40% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención. Es una responsabilidad compartida porque tanto el gobierno regional de turno, en su momento, como el actual, no han hecho nada. Además, cuando se les notifica a las municipalidades, que son las primeras interesadas, muchas de ellas se han desentendido”, manifestó Jorge Pérez Flores.

Asimismo, explicó que el estado de los predios, muchos de los cuales no figuran ni siquiera en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), dificulta aún más la ejecución de proyectos pues “no puedes invertir ni hacer un perfil sobre un terreno que no tiene saneamiento físico legal”.

SITUACIÓN

Correo buscó comunicarse con algún representante de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) para conocer más detalles sobre los proyectos pendientes y los motivos por los cuales aún no han podido materializarse.

Sin embargo, debido a que las autoridades de dicha entidad se hallaban realizando actividades oficiales en la región Tumbes, no fue posible obtener una respuesta.

Cabe señalar que, en mayo de este año, el actual director de la ARCC, Nelson Chui Mejía, dio a conocer las medidas que vienen tomando para acelerar el proceso, entre ellas, el reforzar las oficinas regionales de la entidad para reducir el tiempo de evaluación de los expedientes técnicos, los cuales, a diferencia de antes, ya no se realizarían en Lima, sino en la región donde se ejecutarán las intervenciones.

Nelson Chui, quien en marzo de este año se convirtió en el tercer funcionario en asumir las riendas de la ARCC (tras la salida de Edgar Quispe, quien sucedió en el cargo a Pablo de la Flor), incluso llegó a mencionar que parte de las demoras tuvieron que ver información errónea brindada por muchos municipios cuando se empezó a elaborar el plan de la Reconstrucción.

A raíz de este inconveniente, Chui afirmó que hasta fueron consideradas obras en lugares que no fueron afectados por El Niño Costero, lo cual los obligó a hacer una revisión “casi obra por obra” para ver si los datos remitidos por las gestiones ediles de aquel entonces coincidían con la realidad. “Ha sido un porcentaje importante, por lo menos un 20 a 30%, hay muchas obras que no están en el padrón y ahora nos reclaman, pero ya está hecho el presupuesto...hay obras que no se van a hacer”, refirió Nelson Chui.

Según la información difundida por la misma ARCC hacia finales de agosto de este año, el proceso presentaría un avance de 35.6% en Lambayeque. No obstante, la Contraloría advirtió que en la región existen 19 obras paralizadas o abandonadas.

Hasta julio de este año, entre las inversiones en ejecución dentro de Lambayeque figuraba la reconstrucción del colegio N° 10017 de Santa Rosa, la rehabilitación del sistema de riego del canal Culpón en Nueva Arica y otras tres obras, en este caso dentro de los rubros de pistas, veredas y caminos vecinales. Ninguna de ellas en Salud.