Observan designación de 14 funcionarios de confianza de Lozano

En la cuerda floja. El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Lambayeque alertó sobre la situación de 14 funcionarios de confianza de dicha entidad que no cumplen con los requisitos para sus respectivos cargos.

De acuerdo al documento remitido por el OCI al gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, la mayoría de estos servidores no han acreditado contar con experiencia ni haber sido capacitados en gestión pública, por lo cual se recomienda al mandatario tomar las acciones que considere convenientes e informar sobre las mismas en un plazo de 10 días hábiles.

EN DUDA

Lo mencionado se puede leer en el oficio N° 044-2019, del pasado 1 de febrero, en el cual el jefe de OCI, Miguel Antonio López Sosa, menciona haber tomado conocimiento de servidores de confianza que “no acreditan experiencia profesional y capacitación relacionada al cargo ni en gestión pública”.

Según se detalla en el documento adjunto a dicho oficio, las primeras observaciones fueron para José Luis Oblitas Guerrero y Carlos Arturo Santamaría Vílchez, designados en los puestos de asesor de la Gobernación Regional y asesor II de la Gerencia General Regional, respectivamente.

Sin embargo, OCI advierte que la existencia de ambos puestos no figura en el Cuadro Orgánico de Cargos de la entidad regional ni en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

La siguiente en la lista es Luz Marcela Soto Herrera, supervisora de Programa Sectorial II de la Gobernación Regional, cargo que si bien figura en el Cuadro Normativo de Personal vigente de la entidad, no aparece en el actual MOF.

Además, Soto Herrera no cumpliría con los requisitos para el puesto, al no acreditar título universitario, experiencia laboral en actividades afines ni capacitación comprobada no menor a 40 o 50 horas en las funciones asignadas.

La falta de experiencia y capacitación también es una debilidad detectada en el caso de Juan José Chapoñán Sánchez (gerente regional de Agricultura), Carmen Isabel Gutierrez Gutierrez (directora del Hospital Regional Docente Las Mercedes) y Terry Betty Lucía Grosso Curo (subdirectora de Personas con Discapacidad de la Gerencia Regional de Programas Sociales).

Asimismo, se incluye al contador público colegiado Ángel Giovanny Cisneros Fernández (jefe de la Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones) y al ingeniero industrial Ángel Guillermo Castañeda Castañeda (jefe de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos).

De similar manera, OCI alertó sobre la designación de la obstetra Ángela María Zavaleta Gonzáles (gerente regional de Programas Sociales), el oficial PNP en retiro Wilman Guillermo Carrasco Becerra (gerente regional de Transportes y Comunicaciones) y el licenciado en arqueología Julio César Felizardo Fernández Alvarado (gerente regional de Comercio Exterior y Turismo).

En el caso de estos tres últimos, además de lo ya mencionado, se advierte que sus respectivos subalternos acreditan mayor capacitación y experiencia profesional, en concordancia con los requisitos mínimos establecidos en el MOF.

Mientras tanto, Eduardo Jacinto Teque (gerente regional de Desarrollo Productivo) acredita que en 1995 fue su última experiencia laboral, como alcalde, y Abel Augusto Gonzáles Sánchez (gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo) consigna que su última capacitación fue en 2011.

Por último, un caso particular es el del director del Hospital Regional de Lambayeque, Javier García Alayo, quien si bien cumple con el perfil requerido para el cargo, el mismo “no es de confianza”, según precisa el OCI en su informe.