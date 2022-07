Decenas de padres de familia de la Institución Educativa 11631 “El Edén” del pueblo joven El Nazareno del distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo, protestaron exigiendo la entrega de la nueva infraestructura del plantel.

Precisaron que sus menores hijos aún no pueden hacer uso de las instalaciones del centro educativo debido a deficiencias técnicas que la empresa constructora aún no subsana y por consiguiente no se puede entregar la obra.

Los indignados padres de familia denuncian que por este problema, sus hijos continúan llevando clases virtuales, pese a que la mayoría de colegios lo hace de manera presencial.

Sin embargo, indicaron que no todos ingresan a las clases debido a que no cuentan con las herramientas tecnológicas y menos el servicio de Internet, lo que genera que su aprendizaje no sea óptimo.

“Hay observaciones que la empresa no lo quiere levantar y están en problemas con la municipalidad. Son pequeñeces, chapas de las puertas, de las ventanas que se han quebrado y deben cambiar. Hay muchos niños que no reciben clases, que no entran a clases porque no les alcanza para estar recargando el celular”, dijeron las madres a Best Cable Chiclayo.

Refieren además que los trabajos del nivel Primario lo ejecutó la Municipalidad Provincial de Chiclayo, mientras que la del nivel inicial, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.

Piden a las autoridades de la Gerencia Regional de Educación intervenir en este problema teniendo en cuenta que la obra debió entregarse en marzo del presente año.

Asimismo, denuncian que la constructora ha dejado todo el desmonte en la Pampa donde juegan los niños convirtiéndose en una zona inaccesible.