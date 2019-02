Pagan más de S/ 7 millones por trabajos de RCC no ejecutados

Dinero al agua. La Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre el pago de más de 7 millones de soles a la empresa responsable de la descolmatación del tramo I del río La Leche, por trabajos no ejecutados y sin sustento técnico.

Esto a pesar de que el mismo ente de control ya había alertado de diversos riesgos en el desarrollo del proyecto mediantes tres informes de control concurrente, los cuales no habrían sido atendidos por la institución ejecutora: el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura.

PERJUICIO

Como se recuerda, las mencionadas labores de descolmatación en el tramo I del río La Leche fueron realizadas en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC) con el objetivo de evitar desbordes ante posibles lluvias de gran intensidad. El presupuesto para las mismas, a cargo de la compañía American Contratistas Generales SAC, fue de 21 millones 292,689.21 soles.

Según informó la Contaloría, se detectaron dos situaciones adversas a la ejecución del contrato N° 149-2017-MINAGRI-PSI, “Contratación del Servicio de Elaboración de la Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación de Cauce del Río La Leche Tramo I”.

Dichos riesgos figuran en el informe de control concurrente N° 1395-2018-GRLA-CC, donde en un primer punto se menciona que el PSI “pagó valorización única, validando en su totalidad la presentada por el contratista, a pesar de la evidencia y advertencia que hizo la Contraloría”.

Dichas situaciones, según se precisa, fueron “comunicadas a la entidad en los informes de control concurrente sobre trabajos no ejecutados, labores cuantificadas pero no ejecutadas y otros trabajos que no cuentan con sustento técnico”.

En segundo lugar, la Contraloría advierte que el supervisor del proyecto se pronunció dando conformidad a la culminación del servicio, “sin objetar trabajos no ejecutados, labores cuantificadas pero no ejecutadas y otras actividades cuantificadas sin sustento técnico”.

En las mismas condiciones, el PSI realizó las acciones para la recepción del servicio, cuando, según la Contraloría, debió considerar una eventual resolución del contrato ante lo advertido por anteriores comités de recepción y los ya mencionados informes de control. Como resultado de esta situación, el ente señala que hasta la fecha subsiste un potencial perjuicio económico que asciende a 7 millones 655,279.72 soles.

MONTOS

Según lo plasmado en el informe N° 1395-2018, se detectaron considerables diferencias entre las valorizaciones pagadas por el PSI y las que realmente corresponderían en cada caso, de acuerdo a lo establecido por la Contraloría.

Por ejemplo, de acuerdo al informe, por “trabajos preliminares” se pagaron 345,658.18 soles, cuando lo correcto debió ser 136,191.23 soles. De similar forma, por “movimiento de tierras” se canceló la suma de 11 millones 964,534. 08 soles, monto muy superior a los 6 millones 954,468.55 que considera la Contraloría en su reporte.

En total, de acuerdo al resultado del control concurrente, la empresa pagó 17 millones 921,061.17 soles en partidas valorizadas sin sustento técnico, cuando el monto correcto sería de 10 millones 265,781.45 soles.

La Contraloría precisó que existen tres informes de control concurrente que, en su momento, dieron cuenta de distintas situaciones adversas en los mismos trabajos del río la Leche.

Uno de ellos es el informe 100-2018-CG/CORECH-CC, donde se indica que la entidad (PSI) no realizó las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del plazo contractual establecido para la validación de la ficha técnica definitiva.

Tal reporte fue emitido el 28 de febrero del año pasado y en él se detalla que la omisión por parte del PSI generó un atraso de 16 días, lo cual provocó que las actividades no se realicen según las fechas establecidas.

Además, en el mismo informe N° 100-2018, se advirtió que la entidad a cargo de los trabajos no adoptó acciones para que el contratista ejecute los servicios contratados con la totalidad de la maquinaria ofertada, “generando que las labores de prevención de desastres no concluyan a tiempo y exponiendo a la población ante la ocurrencia de otro fenómeno natural”.

El segundo informe en cuestión es el N° 671-2018-CG/GRLA-CC, donde también se alerta que el PSI “no cauteló que el contratista concluya con la ejecución de las actividades en el plazo previsto en el contrato (...), exponiendo a la población a daños e inundaciones ante la ocurrencia de otro fenómeno natural, además de un potencial perjuicio económico por el pago de servicios no ejecutados”.

En el mismo documento, que data del 10 de julio del 2018, se refiere que la entidad tampoco cuidó que la ejecución se realice de acuerdo a lo establecido en el contrato, puesto que, según la Contraloría, debía “supervisar las actuaciones en todos sus niveles conforme a la Ley de Contrataciones del Estado”.

Dicha situación, por aquel entonces, ocasionó que se realice la recepción del servicio sin lograr la culminación del mismo, de acuerdo a lo descrito en el informe N° 671-2018.

Por último, se encuentra el informe N° 935-2018-CG/GRALA-CC, el cual concluye que el PSI “no accionó conforme a las normas vigentes ante el incumplimiento contractual comunicado por el presidente del comité de recepción del servicio”.

Según se agrega en el reporte, esta omisión llevó a que, por entonces, no exista la conformidad de los trabajos, lo cual es interpretado como “una evidente dilación de los plazos establecidos”.

El informe N° 935-2018, cabe indicar, fue emitido el 2 de octubre del año pasado y en él también se advirtió que la entidad no cauteló que la ejecución de los bordos (altura) del cauce del río La Leche tramo I sean concordantes con el diseño hidráulico validado y aprobado en la ficha técnica definitiva, lo que aumentaría el riesgo de desborde.