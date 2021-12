La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (Diresa) emitió un nuevo reporte del índice de calidad sanitaria de playas, revelando que los balnearios de Pimentel y Puerto Eten son saludables para los visitantes.

“Estos espacios públicos, cumplen los criterios de buena calidad microbiológica del agua, buena limpieza del litoral, cuentan con recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos habilitados”, señaló el titular de la Diresa, Demóstenes Gonzales Alarcón.

Sin embargo, las playas de Lobos, Ciudad Eten, Playa Hermosa, Las Rocas, Monsefú, Santa Rosa, San José, Naylamp y Lagunas, aún no cumplen con todos los criterios y siguen siendo consideradas como no saludables, principalmente, por no contar con recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos inhabilitados.

Adicional a ello, las playas de Las Rocas y Playa Hermosa registran mala calidad microbiológica del agua, mientras que los balnearios de Monsefú y Santa Rosa presentan regular limpieza del litoral.

“La vigilancia continuará cada semana a fin de salvaguardar la salud de las personas que acuden a estos espacio. También, se exhorta a la población tomar sus precauciones y respetar las disposiciones de las autoridades, así como cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir el riesgo de contagios por la Covid-19″, manifestó.