Pobladora está declarada muerta desde hace 36 años por error de su padre

Casiana Rodríguez Bernilla, ama de casa, natural del distrito de Salas, tiene 38 años de edad. Sin embargo, para el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) falleció hace 36 años.

HECHO

Según contó la madre de 6 hijos, quien vive junto a su familia en el caserío El Naranjo del distrito de Salas, todo se remonta al año 1983, cuando ella tenía dos años y su padre, Gumercindo Rodríguez Quispe, llegó hasta el Registro de Estado Civil de la municipalidad de Salas y levantó un acta de defunción.

“Mi padre tenía problemas con el alcohol. Cuando yo tenía dos años de edad, mi hermanita recién nacida se enfermó y posteriormente falleció, por lo que mi madre le pidió a mi papá que vaya a expedir el acta de defunción. Sin embargo, a mi hermana nunca la asentaron su partida (de nacimiento) y mi padre solo dijo que era su última hija, de ahí viene el problema”, comenta Casiana, a quien terminaron registrando como fallecida en lugar de su hermana.

Asimismo, explica que debido a sus pocos recursos que tenía su familia nunca se preocupó por esa situación, hasta que se comprometió y tuvo sus hijos, a quienes tenía que inscribir en el colegio y le pedían su Documento Nacional de Identidad (DNI), cuando acudió a Reniec a tramitarlo le dijeron que no podía, ya que en el sistema se registraba como muerta.

Según expresó la mujer, varias veces ha acudido a conversar con las autoridades de la Reniec, no obstante, le han indicado que tiene que hacer un pedido por la vía judicial, el cual ha iniciado en el 2014, sin que hasta la fecha tenga respuesta alguna.

“Nosotros estamos pidiendo que nos ayuden a solucionar este problema, ya que siempre venimos y hasta ahora no resuelven, nosotros no podemos acceder a ningún programa social del Estado, pues es como si yo no existiera. Mi esposo Ángel Manayay es el que hace todos los trámites de mis hijos”, expresa.

Además, comenta que son una familia de pocos recursos y que su cónyuge se dedica a la agricultura, por lo que les resulta difícil viajar desde Salas hasta la ciudad de Chiclayo.