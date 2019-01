Podemos Perú gastó más de S/ 2 mlls. en campaña

Síguenos en Facebook

Un gasto de más de 2 millones de soles declaró el partido Podemos por el Progreso del Perú (PP) como resultado de la campaña electoral del 2018, en Lambayeque.

De acuerdo al reporte entregado por esta organización política a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el mayor presupuesto invertido corresponde a las candidaturas de Anselmo Lozano Centurión y Marco Gasco Arrobas.

DETALLE

De 21 partidos y movimientos regionales que se presentaron en las pasadas elecciones, Podemos Perú es la organización que más dinero desembolsó en la pasada campaña electoral.

Según las cifras que publicó en su portal web la Gerencia de Supervisión de Fondos de la ONPE, el partido creado por José Luna Gálvez gastó S/2’169,944.62 de los S/ 2,180,665.22 de ingresos que obtuvo gracias a sus aportantes.

Los mayores montos fueron destinados a la campaña del actual gobernador regional Anselmo Lozano Centurión con S/588,893.16.

A nivel nacional, esta cifra convierte al exalcalde de la Victoria en la autoridad regional que más dinero gastó durante la contienda electoral de 2018.

Por debajo de este monto, aparece el alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, cuyo gasto de campaña ascendió a S/263,121.

En la lista también aparecen Wilder Guevara Díaz (S/108,300), Rony Olivera Morales (S/104,299) y Willy Serrato Puse (S/81,200), quienes resultaron electos en los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria, y Olmos, respectivamente.

Sin embargo, de los 37 candidatos que postularon por Podemos Perú, solo dos aparecen en los informes de la ONPE sin haber reportado gastos.

Se trata de Elden Montero Villoslada, exaspirante a la alcaldía de Pítipo, y Eduardo Jacinto Teque, quien se presentó como candidato a la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Correo se comunicó con María Castro Grosso, actual gerente del Gobierno Regional de Lambayeque y entonces personera legal de PP durante la campaña electoral.

La funcionario evitó responder sobre el detalle de los ingresos y gastos que reportó el partido.

“No he presentado la documentación. Lo ha hecho la contadora (de PP). En este momento estoy en horario de trabajo”, arguyó.

Por su parte, el consejero regional Manuel Huacchillo Gonzáles - uno de los principales voceros del partido - mencionó que los más de 2 millones de soles reflejan el gasto real de la campaña.

“Es una cifra real, sincera, de una sumatoria de diferentes candidaturas. Lamentablemente, podemos ver que existen otras organizaciones que tienen un desplazamiento logístico enorme, pero al momento de hacer su reporte, la realidad no lo refleja”, expresó.

Huachillo Gonzáles también indicó que Podemos Perú utilizó más recursos para realizar mítines e invertir en material de campaña y publicidad en espacios públicos.

Sobre los dos candidatos que no registran gastos de campaña, el consejero regional argumentó que esta cifra se debería a que en ambos casos no se presentaron los reportes financieros.

“Probablemente no han hecho su reporte y por eso no figura en el sistema. No es que sea cero soles. Ya lo habrán notificado y deben levantar las observaciones. Si no, podrían recibir una multa”, agregó.

OTROS

Similar explicación señalaron en el partido Alianza Para el Progreso (APP) que no pudo presentar en el plazo fijado por ONPE los gastos de campaña de su excandidato a la alcaldía distrital de Jayanca, Mariano Chavez Jiménez.

Solo en Lambayeque, el partido de César Acuña Peralta declaró un gasto de S/1,125,457.12 mientras que sus ingresos llegaron a S/1,130,464.51. Los candidatos que tuvieron mayor inversión fueron Agustín Lozano Saavedra (S/ 115, 814.11) y Rafael Aita Campodónico (S/ 105,249).