Policía alerta de psicosocial por niños, pero mujer denuncia intento de secuestro de su hija

Ante la aparición de un comunicado presuntamente emitido por un colegio de la región Tumbes, sobre el secuestro de niños por una banda de venezolanos, varios padres de familia de instituciones educativas de Chiclayo están atemorizados.

Para la Policía, la información que se viene difundiendo a través de mensajes en las redes sociales (Facebook - WhatsApp) no tenía credibilidad debido a que hasta ayer en horas de la mañana no tenían ningún caso reportado; sin embargo, todo cambió en horas de la tarde cuando se supo que una madre de familia denunció que intentaron secuestrar a pequeña hija.

“PSICOSOCIAL”

Corre entrevistó al coronel PNP Jorge Quiróz Grosso, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), quien sostuvo que se trata de “informaciones falsas”, toda vez que -hasta ayer en horas de la mañana- no existe ninguna denuncia por secuestro, tráfico de niños o algún otro hecho similar.

“Los mensajes y audios que se difunden por las redes sociales son falsos, pues no existe ninguna información fehaciente sobre la comisión de secuestro de niños. Compartir este tipo de cosas es provocar que la ciudadanía entre en pánico, pues es un hecho irresponsable, así que llamó a evitar difundir esta información falsa”, sostuvo.

Respecto a la denuncia que el último domingo presentó el ciudadano Marco Antonio Carrasco Llamo sobre la desaparición de sus dos hijos de 10 y 13 años de edad, el jefe policial precisó que no se trató de un secuestro por parte de venezolanos, tal y como denunció el padre de familia.

Jorge Quiróz indicó que horas después se comprobó que los pequeños fueron llevados por su madre, con quien el denunciante afronta un juicio por la tutela de ambos.

EN COLEGIOS

El gerente regional de Educación de Lambayeque, Daniel Suárez Becerra, por su parte, aseguró que se busca crear un psicosocial con información falsa, puesto que en ninguna institución educativa se ha reportado el secuestro de escolares.

“No he recibido ningún comunicado de autoridades de planteles, como el supuesto memorándum de un centro educativo de Tumbes, el mismo que ha sido desmentido por autoridades del Ministerio de Educación”, precisó.

LA DENUNCIA

Cuando se pensaba que el rumor que corrió en horas de la mañana era falso respecto a un caso de secuestro en la ciudad de Lambayeque, en horas de la tarde una madre de familia alertó que vivió en carne propia el intento de secuestro de su menor hija de apenas 1 año de edad. No se trataba de un rumor.

Claudia Edelmira Ortiz Jeronimo, de 31 años de edad, habló con Correo y contó detalles de la “pesadilla” que vivió al promediar las 11:45 de la mañana cuando se disponía a ingresar a su domicilio, ubicado cerca a la comisaría de Lambayeque, tras retornar del mercado.

“Vi un auto negro con lunas polarizadas de cual bajó una persona que estaba con la capucha que le tapaba los ojos y la nariz, me pareció raro y empecé a buscar las llaves en mi cartera para abrir la puerta de mi casa; allí el hombre cruza la vereda y empieza a jalarme el coche muy fuerte y yo empecé a gritar pidiendo auxilio. A mi bebita la llevo con cinturón de seguridad por protección y no podía sacar a mi bebita y (él) seguía jalándome el coche. Yo le decía ‘no te lleves a mi bebita, si quieres llévate mi cartera, no le hagas daño a mi bebita’. Tuve miedo que me golpee porque estoy con 7 meses de embarazo”, nos contó la madre de familia.

Claudia Ortiz señala que afortunadamente en ese momento pasó una mototaxi y le pidió ayuda. “El mototaxista baja y corre hacia el hombre, pero este se fuga y sube al vehículo que estaba con la puerta abierta y se fue a toda velocidad”, indica, añadiendo que el individuo que intentó secuestrar a su hija tenía dejo venezolano.