Producción de arroz baja en un 50% y piden soluciones al Gobierno

Síguenos en Facebook

Una ola de preocupación viene generando entre los hombre del campo de la región Lambayeque los resultados de la presente campaña agrícola, donde ya se advierte que la producción de arroz bajó en un 50% en comparación a la anterior.

Solo en el valle Chancay-Lambayeque, esta situación generaría pérdidas importantes para al menos 14,000 agricultores, quienes solicitan más apoyo por parte del Gobierno para afrontar la problemática.

PANORAMA

Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Lambayeque, Jesús Niquén Matallana, explicó que las causas de esta reducción tienen que ver con el cambio climático y la aparición de nuevas plagas que ya no pueden ser controladas con las técnicas que utilizan hasta la fecha.

Niquén detalló que, durante la pasada campaña agrícola, la producción llegó a ser de entre setenta y ochenta fanegas de arroz por hectárea; sin embargo, esta vez los resultados bordean las treinta y cuarenta fanegas.

Sobre las pérdidas económicas para los agricultores, el dirigente refirió que aún no se podría hacer un cálculo exacto, pues la campaña aún no ha concluido. No obstante, aseveró que, con las cifras mencionadas, es muy difícil que la situación mejore en los próximos días.

“No hay incentivos ni estudios por parte del Gobierno que permitan al agricultor estar prevenido. Otra opción sería disminuir un poco el área arrocera con cultivos alternativos, pero que estos sean rentables, no como el caso del algodón que se ha dado este año y ha tenido los mismos problemas: caída de precios, semillas no adecuadas y un mercado vulnerable”, aseguró.

Pese a todo, Niquén Matallana manifestó que esta baja producción tampoco tendría una repercusión en el precio final del arroz en los mercados, ya que existen otros factores, como la competencia con el cereal importado.

Acotó que los directamente afectados en su economía son los hombres del campo, no solo en el caso de los productores de arroz, sino también de algodón, caña de azúcar, maíz y otros cultivos. Solo en el valle Chancay, mencionó que son alrededor de 25,000 agricultores.