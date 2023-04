La provincia de Chiclayo llegó a su 188 aniversario, golpeada por el fenómeno de las lluvias y la destrucción de la infraestructura urbana.

Es claro que el sentir mayoritario es que no es el mejor momento para celebrar, y esto fue lo que impulsó a un grupo de ciudadanos para salir a protestar.

En el Parque Principal, integrantes del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque criticaron que el Gobierno central transfiera partidas presupuestales, cuyos montos no están a la altura de la necesidad que dejó la emergencia.

“Los gobiernos abandonaron la región. Tumbes y Piura están en paro regional. Los ministros que han venido solo ofrecieron palabras, pero no hay dinero ni recursos para el alcantarillado, protección de ríos y el mejoramiento de carreteras”, expresó el dirigente Erwin Salazar.

Los manifestantes señalaron que el plantón se desarrollaba a favor de la región, cuando agentes del Serenazgo de Chiclayo y de la Policía Nacional intentaron sacarlos del Parque y obligarlos a cortar la transmisión vía redes sociales.

Salazar exhortó a la ciudadanía a tomar acciones de protesta para presionar al gobierno de Dina Boluarte, pues se necesitan obras de impacto y no queda mucho tiempo, dado que el Fenómeno del Niño volverá a presentarse.

Tras la manifestación, los miembros del Comando de Lucha marcharon por algunas de las principales calles, paseando una bandera del Perú, pero con los colores blanco y negro.

LEE AQUÍ: Fiscal cita a declarar a Janet Cubas y Marcos Gasco

Mientras tanto, en la Plazuela Elías Aguirre, representantes de la Federación de Pueblos Jóvenes de Lambayeque también expresaron su descontento con el manejo de la emergencia y los limitados recursos que recibieron los municipios distritales.

El presidente de la Federación, Raúl Benites Acuña, fue más drástico en sus expresiones y señaló que la alcaldesa, Janet Cubas Carranza, ha mostrado poca capacidad y falta de decisión.

“La alcaldesa no gastó bien en la emergencia, parece que no conoce la administración pública y le falta decisión. Hay sectores donde no hay desagüe y pavimentación, y la situación es más triste cuando llueve”, manifestó.

Moradores de Cerropón, Las Américas, carretera a Pomalca, Las Colinas y José Leonardo Ortiz, que acompañaron este plantón, denunciaron que no cuentan con el servicio de agua hace varias semanas.

LEE AQUÍ: Aparece plaga de gusanos en Picsi tras intensas lluvias

VIDEO RECOMENDADO