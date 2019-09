Regidores se enfrentan a gerente por falta de mejoras

Síguenos en Facebook

La demora en la reestructuración orgánica de la Municipalidad Distrital de José Lenardo Ortiz (MDJLO) ha provocado un “enfrentamiento” entre un grupo de regidores y el gerente general, Williams Pérez Delgado, a quien pedirán que renuncie al cargo por “incapacidad de gestión”.

APROBACIÓN

El regidor de la minoría, James Prado Ayala, explicó que el pasado 31 de enero los 11 concejales, mediante Acuerdo de Concejo N°002-2019, aprobaron la reestructuración orgánica y administrativa de la MDJLO por un plazo no mayor de 70 días, en base a la normatividad vigente, pues esto era necesario tras recibir un municipio “en quiebra y desordenado”.

Para encaminar este proyecto, la Gerencia General aprobó una resolución para la creación de una comisión responsable de la reestructuración municipal, la cual es presidida por Pérez Delgado.

Desde entonces, Según Prado, pasaron más de 160 días para que la comisión elabore y presente un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el cual fue aprobado en julio por la mayoría de concejales, pero después “quedó prácticamente en nada”.

Posterior a la aprobación del ROF, la citada comisión debió actualizar los documentos de gestión como el MOF (Manual de Organización y Funciones), Tupa, entre otros, que permitan un mejor funcionamiento de la comuna y una mejor atención a la ciudadanía, afirmó Prado.

“El municipio aún tiene documentos de gestión desactualizados. Esto causa un desorden (en la comuna) y se presta para actos de corrupción”, declaró James Prado.

“El gerente pidió 70 días para elaborar e implementar el ROF, pero no lo hizo, luego pidió 70 días más y a la fecha la municipalidad está igual que antes”, añadió el concejal.

CUESTIONADO

En su momento, el gerente Williams Pérez informó ante el pleno del concejo que el ROF está implementándose en cada gerencia y subgerencia del municipio y que esta actividad demanda tiempo, pero para los regidores James Prado y Pamela Mairena Fox, la demora pasa por un tema de incapacidad de gestión, por lo que, junto a otros concejales e incluso oficialistas, pedirán la renuncia de este alto funcionario.

“El pueblo y los regidores no queremos una gestión desastrosa como la anterior (del exburgomaestre Epifanio Cubas). Necesitamos cambios y se debe cambiar al gerente (Pérez). Se están haciendo las cosas mal desde un inicio y el alcalde debe apostar por el cambio”, acotó Mairena Fox.

Además, Pamela Mainera alegó que algunos regidores cuestionaron los lineamientos del nuevo ROF, durante la sesión donde fue aprobado, pero finalmente le dieron el visto bueno con la confianza de que sería implementado rápidamente en beneficio de la comunidad leonardina; sin embargo, el cambio estructural del municipio “ha quedado solo en promesa”.

“Este instrumento de gestión (ROF) formaliza las competencias de cada área dentro de la organización y en función a ello se puede determinar las responsabilidades que le corresponde en el logro de los objetivos institucionales. Si esto no está definido, estamos caminando a la deriva”, expresó Mairena Fox.

Prado Ayala también mencionó que la reestructuración municipal se dilata debido a que el gerente general no ha tramitado los documentos sobre el nuevo ROF ante la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros para que emita una opinión técnica, “pero ha mentido que sí lo hizo y por eso es que ya no le tenemos confianza”.

El concejal oficialista, Wilson Fernández Obregón, reconoció que hay una demora en la implementación del ROF y la actualización de los documentos de gestión, lo cual debería ser explicado por el alcalde Wilder Guevara Díaz, quien confió en Pérez Delgado desde su primer día de gobierno, a pesar de las críticas contra el alto funcionario porque “trabajó en el mismo cargo durante la gestión del investigado exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel”.

RESPONDE

Pérez Delgado se comunicó con Correo y no se quedó callado ante las críticas de los regidores.

El gerente general fue tajante al afirmar que el burgomaestre es el único que puede removerlo del puesto y si este último lo hace por pedido de los concejales “no tengo necesidad para aferrarme al cargo, si no me quieren me voy”.

“Ellos (los regidores) pueden pedir mi renuncia, están en su derecho. No he cometido ninguna falta, pero ya depende del alcalde (Wilder Guevara)”, reiteró el gerente.

Asimismo, explicó que el retraso en la reestructuración orgánica de la comuna se debe a la falta de presupuesto para pagar a especialistas que apoyen a la actualización de los documentos de gestión, lo cual deja entrever que el personal nombrado o contratado a la fecha no tiene el perfil o la capacidad para este trabajo.

Incluso, aseguró que el nuevo ROF se está implementando en cada gerencia y subgerencia establecidas en la reestructuración y “esto no es cuestión de sentarse y ponerse a escribir como piensan los regidores, quienes están equivocados, pues esto es un proceso complejo, engorroso y demora por falta de personal especializado”.

“Cuando llegué (al municipio) apoyé mucho a los regidores, los asesoraba, pero de un día a otro han presentado un documento al alcalde diciendo que soy negligente, pero no sé si quieren que rinda cuentas o me quieren denunciar. Si quieren denunciar lo pueden hacer, están en su derecho, pero deben tener las pruebas”, enfatizó Pérez.

Este medio buscó también al alcalde Wilder Guevara, pero no estuvo en su despacho.