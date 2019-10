Reos denuncian irregularidades en penal de Chiclayo

Síguenos en Facebook

Una serie de irregularidades se continuaría registrando en el establecimiento penal de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi.

Esta vez se pone en tela de juicio la administración del dinero destinado para la alimentación de los reos; así como el supuesto alquiler de áreas para la creación de iglesias evangélicas, economatos. Además del cobro de supuestas coimas para que el reo pueda obtener un cupo en los diversos talleres o para solicitar el inicio de su expediente para acceder a sus beneficios penitenciarios.

DENUNCIA

Mediante una comunicaciones telefónicas, los presos aseguraron que en la mencionada cárcel existen más de 5,000 internos y la preparación de la comida en la paila (cocina) solo se realiza para menos de la mitad de las personas, esto debido a que el resto come en los diferentes restaurantes que existen en el lugar.

"Por ejemplo en el pabellón C y D vivimos 550 presos, pero el desayuno, almuerzo y cena es para 100 o 150 personas. Los técnicos del Inpe o los cocineros nos preguntan antes de preparar que quién va comer de la paila y quién no para poder dotarles sus raciones. El resto de compañeros comemos en los restaurantes y todo ese dinero del Estado que no gastan a dónde va dígame", se preguntan los internos.

Así también sostienen que "los cocineros les entregan la comida en crudo a los técnicos y estos la venden a los economatos (tiendas) al mismo precio que está en la calle. Tenemos conocimiento que el director del penal y del Inpe tiene conocimiento de todo esto", sostuvo un reo cuya identidad reservaremos para evitar represalias en su contra.

De igual manera, otro interno señala que debido a la mala alimentación que llevan en el recinto penitenciario es que se está incrementando la enfermedad de la tuberculosis (TBC).

"Si bien es cierto nosotros hemos cometido delitos graves y es por ello que estamos pagando por eso, pero no es justo que las autoridades penitenciarias lucren por nosotros. Ellos también cometen delitos. El Inpe debería de fiscalizar que todo llegue conforme, pero no lo hace seguro quizá están coludidos en estos actos de corrupción", agregó.

Asimismo denunciaron que los han desalojado de varias cuadras en donde ejecutaban sus trabajos como adornos, zapatos, carpintería, entre otros. También del lugar donde llevaban tratamientos de psicología, pues habrían sido alquilados para las iglesias evangélicas.

"Los ambientes prácticamente los han vendido a los hermanos de varias iglesias, allí los pastores han llevado camas, colchones o sea hay bastante comodidad para sus seguidores y nosotros nos quedamos sin talleres y estamos arrumados. Dígame cómo quieren resocializarnos", añadió otro interno que de quien también reservaremos su identidad.

Finalmente revelaron que es en el pabellón D donde están los reos con privilegios y a donde son enviados agentes policiales, exautoridades, exfuncionarios del Estado, así como empresarios con prisión preventiva y condenados.