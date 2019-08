Revelan más movidas de Cornejo hasta por S/ 300,000

Síguenos en Facebook

No dejan de aparecer detalles sobre el dinero que habrían manejado los implicados en la presunta organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, con el recluido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a la cabeza.

En ese sentido, una fuente importante de información para la Fiscalía representan los testimonios brindados por exfuncionarios como Homero Vigo Quintana, capturado el último 18 de julio, y Manuel Odar Farro, quien se entregó a la justicia en diciembre del año pasado.

Las declaraciones de este último, realizadas el 8 de diciembre del año pasado, permiten conocer más de cerca el modo en que “Los Temerarios” habrían operado para direccionar obras a favor de determinados empresarios, previo pago de una coima. Esto al punto que el exburgomaestre, David Cornejo, encargaría a sus allegados el resguardo de hasta S/ 300,000.

MISTERIO

El relato de Odar Farro coincide con el de otros investigados al señalar que Marco Medina Villena, quien trabajó como personal de apoyo en la Subgerencia de Logística de la municipalidad de Chiclayo, era “la persona encargada de recibir el dinero por favorecer a los postores ganadores de las adjudicaciones de las obras”.

Sería el mismo Medina quien le confirmaría esto a Manuel Odar, luego de que este ingresara a trabajar como subgerente de Obras Públicas y Convenios de la comuna. Además, Odar indica que era una persona de apellido Cosme, “quien era de Chimbote”, la encargada de tramitar y acelerar todos los documentos administrativos en torno a las obras. Este no sería otro que el empresario chimbotano Cosme Vásquez León, sentenciado hace poco dentro del caso “Temerarios”.

El exsubgerente de Obras Públicas y Convenios también precisa que Medina “se encargaba de la selección de las empresas o profesional que se encargaban de la supervisión de las obras, para lo cual exigía el 30% de los que cobraban (...), si la empresa o profesional cobraba 30,000 soles, tenía que darle a Marco Medina Villena la suma de 9,000 soles aproximadamente”.

Más curioso aún resulta un hecho que, según Odar, se registró entre enero y febrero del 2018, cuando Marco Medina tendría problemas personales con una persona muy cercana, la cual se alejaría de él llevándose “una fuerte suma de dinero que era del alcalde David Cornejo Chinguel” y que Medina Villena guardaba en su vivienda.

Odar Farro indica que dicho dinero “era producto de las coimas que recibía por las adjudicaciones y otorgamientos de la buena pro a las diferentes empresas ganadoras, que según tengo entendido ascendía a la suma aproximada de 300,000 soles”.

El exfuncionario dice que la pérdida de dicho dinero habría desencadenado que Medina abandonara su trabajo en la comuna, aunque, hasta el momento en que Odar daba su testimonio ante la Fiscalía, no se había presentado para entregar el cargo de manera oficial.

MÁS DINERO

En otro momento de su declaración, Manuel Odar hace referencia al aparente direccionamiento de 15 obras de rehabilitación de colegios. En mayo del 2018, el exsugberente de Logística, Homero Vigo Quintana, le diría que David Cornejo acababa de encargarle la tarea de conseguir empresarios dispuestos a pagar el 10% (diezmo) para obtener la buena pro de 5 de las obras en dichos planteles educativos.

En cuanto a los otros 10, según agrega Odar, el exalcalde se los habría encargado al exgerente de infraestructura, Washington Aliaga Marin, actualmente prófugo.

A continuación, Manuel Odar señala que, de acuerdo a lo propuesto por Homero Vigo, se contactó con un empresario de nombre “Elvis Rodríguez”, quien le dio 40,000 soles en efectivo. “Los entregué a Homero Vigo para que este le entregara al alcalde David Cornejo, de los cuales el empresario antes mencionado se desanimó y exigió que se procediera a la devolución de su dinero”, refiere.

Según detalla el exfuncionario a los fiscales, después de varios meses se logró la devolución de 25,000 soles al hombre de negocios y, posteriormente, de 10,000 soles más, “quedando un saldo de 5,000 soles que el empresario dio por perdidos”.

Más adelante en su testimonio, el exfuncionario Manuel Odar Farro habla de un caso similar con un empresario llamado “Miguel Acuña”, quien no tendría tanta “suerte” como el anterior”.

“Este (el empresario) me dio en el mes de abril del 2018 la suma de 30,000 soles en efectivo, cuando nos encontrábamos en el interior de la camioneta del empresario, y yo se los entregué a Homero Vigo Quintana para ser entregados al alcalde David Cornejo”, detalla Odar.

Sin embargo, agrega que dicho hombre de negocios continuaba, hasta el momento de la toma de declaraciones, solicitándole la devolución de su dinero.

“Al ver que no hay ningún avance con respecto a la elaboración y aprobación del expediente técnico y por consiguiente del proceso de licitación, me ha venido solicitando hace dos meses atrás la devolución del dinero otorgado a mi persona. Además, en reiteradas oportunidades le he solicitado a Homero Vigo Quintana la devolución del dinero, sin tener éxito hasta la actualidad”, afirma.

Como se sabe, son varios los testimonios que dan cuenta de las ocasiones en que diversos empresarios pagaban una coima, pero que al no ver resultados, pedían la devolución de su dinero. Odar dice haber conocido de casos con montos entregados a Homero Vigo Quintana, Washington Aliaga Marín y Anthony Salazar Rodríguez, también prófugo.