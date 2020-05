Revelan que 15 trabajadores del Hospital de Ferreñafe contrajeron Covid-19

En el Hospital Referencial de Ferreñafe, son 15 los trabajadores que se han contagiado de coronavirus por falta de Equipos de Protección Personal (EPP); es por ello que exigen a las autoridades del sector Salud, implementar acciones inmediatas para evitar más infectados.

¡Pacientes muertos, personal desprotegido!, !No contamos con EPP completo!, fueron las frases que enfermeras de dicho nosocomio gritaron en la calle, durante una protesta realizada hoy en horas de la mañana.

"¡El Hospital de Ferreñafe está abandonado hace 25 años, hemos pedido la construcción y hasta ahora nada. Esta epidemia nos va a traer abajo a todo el personal, actualmente ya tenemos un fallecido, 15 trabajadores del hospital contagiados y esperan que el resto se siga contagiando. Hasta cuando!", manifestó una enfermera.

Con pancartas en mano, las enfermeras señalaron que la Gerencia Regional de Salud instaló carpas para pacientes Covid-19; pero la lluvia de hoy dejó dicha área llena de lodo.

"El Hospital de Ferreñafe está en ruinas, esas paredes se van a caer, no tenemos agua las 24 horas del día, los pacientes están en camas no adecuadas, no tenemos oxígeno, no tenemos monitores, no tenemos ni siquiera mamómetros. En Esas carpas ha pasado la lluvia, no contamos con personal suficiente, no contamos con personal de limpieza", señaló otra enfermera.