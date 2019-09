Ruptura de tubería provoca fuga de gas que pone en riesgo a familias en JLO

Síguenos en Facebook

Rondó el peligro. La ruptura de una tubería ocasionó una fuga de gas que puso en riesgo a decenas de familias en el distrito de José Leonardo Ortiz.

El hecho ocurrió la mañana de ayer en el cruce de las avenidas Balta y Dorado, donde un grupo de trabajadores de Epsel (Entidad Prestadora de Servicios de Lambayeque) habría roto una tubería de gas durante los trabajos de mantenimiento de redes de agua y desagüe.

APOYO

Al percatarse del incidente, los trabajadores de Epsel solicitaron inmediatamente el apoyo de los bomberos de Chiclayo, quienes apoyaron con una ambulancia de la compañía de la ciudad de Lambayeque.

El capitán Nelson Torres Samillán, jefe de la Primera Brigada Salvadora Chiclayo N° 27, declaró que el gas estuvo en el ambiente unos 30 o 40 minutos, y que no se han identificado a personas afectadas.

“Han participado en esta diligencia seis efectivos (de la Policía) que siempre nos apoyan, así como tres agentes de la Brigada Salvadora de Chiclayo y tres de Lambayeque”, detalló Torres Samillán.

Asimismo, dijo que mientras esperaban al personal técnico de la empresa encargada de la instalación de las tuberías de gas cumplieron varias medidas de seguridad establecidos en su protocolo de ayuda.

Los bomberos evacuaron a los transeúntes y a las familias que viven cerca del ambiente afectado con el gas.

Incluso, cercaron la zona con cintas de seguridad e impidieron el pase de los vehículos de servicio público y particular.

“Este problema ha sido ocasionado de manera accidental, no con voluntad de afectar a la población. A la fecha no hemos recibido ningún reporte de fugas de gas donde se ejecuta este proyecto”, expresó el jefe de los bomberos, quien también invocó a no promover un pánico colectivo sobre posibles fugas de gas.

Torres Samillán recomendó a la población a colaborar con los protocolos cuando ocurra una emergencia como esta.

“La avería fue reparada por los trabajadores de la empresa que instala las tuberías de gas, y volvió la calma”, añadió.

Los vecinos exigieron que los trabajadores de Epsel sean más diligentes cuando realizan los trabajos de mantenimiento del saneamiento, que dicho sea de paso está deteriorado y antiguo, por lo cual ocurren constantes colapsos de desagüe.