En cada distrito donde trabajó llevando la palabra de Dios es recordado con cariño. Siempre se preocupó por llegar al lugar más alejado para compartir la Fe Católica. Es por eso que hoy, al cumplir 50 años de vida sacerdotal, el reverendo padre, Pedro Vásquez Reaño, recibe un merecido homenaje.

Su biografía es amplia, pero destaca su ingreso al Seminario Mayor de Santo Toribio de Mogrovejo en 1960. Tres años después, viaja a Roma donde estudió Teología en la Universidad Gregoriana. Y años más tarde, en 1991, obtiene su licencia en Teología Moral.

Hace medio siglo, el 19 de diciembre de 1970, Pedro Vásquez Reaño es ordenado sacerdote, siendo nombrado Párroco de Pátapo, precisamente el distrito que lo vio nacer. Allí destacó por su trabajo con la gente del campo, identificándose con los trabajadores cañeros, a quienes acompañó en su labor pastoral y su lucha diaria por reivindicar sus derechos.

En 1983 asume la parroquia de Túcume, donde desde el primer momento trabajó con los campesinos en los caseríos, impulsando la Catequesis Rural. Luego formaría la Pastoral Rural que sembró semillas hasta ahora.

“En los últimos tiempos, el papa Francisco viene diciendo que la Iglesia somos nosotros, pero debe salir a las periferias territoriales y existenciales, a los cruces de los caminos, donde se encuentra la gente más pobre, que tiene dificultades. Pero yo ya lo he venido viviendo desde hace tiempo. Finalmente es lo que Jesús quería, y eso me da tranquilidad”, señaló.

Es por eso que el reverendo padre, Pedro Vásquez, es conocido como el sembrador, pues su lema de trabajo siempre ha sido no quedarse en la Iglesia, sino salir a sembrar llevando el Evangelio, a padres de familia, tratando de formar comunidades cristianas.

“Lo que he hecho es salir a la zona rural. Túcume y Mórrope tienen más de 40 caseríos, he ido para allá, a buscarlos donde viven y llevarles la palabra de Dios. Voy a seguir trabajando, hasta donde me den los huesitos; pero en realidad, eso se conversa con el señor obispo, Monseñor Robert Prevost”, señaló.

Años más tarde, en 1995 es nombrado Párroco de Mórrope, donde destacó su trabajo con la formación de catequistas, y con apoyo de su familia fundó una Academia Pre Universitaria que ha servido de mucho, pues ahora son más de 300 profesionales egresados de dicha academia.

“Cuando regresé de Roma, me vinculé con el Movimiento Universitarios Católicos, pero cuando he ido a Mórrope encontré que habían muchos muchachos en los caseríos que aspiraban estudiar y no tenían para pagar sus pasajes a Chiclayo; entonces con mis familiares de EEUU fundamos una academia que hasta ahora continúa”, indicó.

Finalmente, el 3 de febrero de 2011, es nombrado Párroco de la Ciudad de Reque, cargo que ostenta hasta el día de hoy, donde predomina su trabajo en la formación de jóvenes y en la Catequesis.

HOMEMAJE

La celebración por los 50 años de vida sacerdotal ha sido motivo de muchos homenajes. El 26 de octubre de 2020 mediante Resolución de Alcaldía N°260-2020, la Municipalidad de Pátapo lo declara Hijo Predilecto del Distrito de Pátapo.

Asimismo, con Resolución de Alcaldía N° 329-2020, el 14 de Noviembre de 2020 la Municipalidad de Túcume reconoce la labor desempeñada por el R.P. Pedro Vásquez como párroco de dicha ciudad.

El 27 de Noviembre de 2020, mediante Resolución de Alcaldía N° 476-2020 la Municipalidad Distrital de Mórrope, reconoce la labor pastoral del R. P. Pedro Vásquez Reaño, entregándole el Escudo de la Ciudad de Mórrope.

Finalmente, el 2 de Diciembre de 2020 mediante Resolución de Alcaldía N° 188-2020/MDR, de la Municipalidad de Reque declara al P. Pedro Vásquez Reaño Personaje Ilustre, por su labor realizada por los más pobres de la ciudad.

Las actividades por las Bodas de Oro culminan hoy a las 11.00 a.m. con la Misa de Acción de Gracias por el Aniversario Sacerdotal que será presidida por Monseñor Robert Prevost Martínez y será trasmitida vía Facebook de la Parroquia San Martín de Thours de Reque.