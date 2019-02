Sala de Apelaciones anula fallo que absolvió a Roberto Torres de caso Trasatlántica

Síguenos en Facebook

No se salva. La Sala Vacacional Superior de Apelaciones de la Corte de Justicia de Lambayeque anuló la sentencia que absolvió al exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, de la acusación fiscal por “direccionar” la obra de pavimento en el casco central de Chiclayo a favor del consorcio Trasatlántica.

DECISIÓN

El Colegiado resolvió que la sentencia de primera instancia que emitió el juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Anticorrupción de Chiclayo a favor del exalcalde, y de los funcionarios Iván Torres García y Víctor Hugo Carbajal Zamora “contiene deficiencias y no está debidamente motivada”.

Por tal motivo, la Sala declaró nulo el fallo y ordenó que se realice un nuevo juicio “con estricta observancia de las normas procesales” y que dé prioridad por tratarse de un caso del año judicial 2013.

Mediante la resolución N° 6, el Colegiado también anula la condena de 3 años de cárcel a Ciro Chávez Martos, Magda Rioja Díaz y Daniel Cubas Cayao como autores del delito de colusión en agravio del Estado y la condena como cómplice al contratista Víctor Torres Vázquez (representante de la empresa Trasatlántica).

El Colegiado señala que en la acusación se menciona que Roberto Torres, como ex alcalde y máxima autoridad concierta con sus funcionarios para incurrir en delito, pero en la sentencia absolutoria no se explica cómo ello ha sido desvanecido, cómo es que la designación de cargos de confianza que efectuó no lo vinculan al delito cometido.

“La acreditación de esta clase de delitos, no necesariamente requiere prueba directa, sin embargo la prueba indiciaria nos puede llevar en forma categórica a acreditar la realización de un pacto de los funcionarios”, resolvió la Sala.

La Fiscalía acusa a Roberto Torres, sus funcionarios y el contratista de concertar para que este resulte ganador de la licitación pública 06 - 2013.