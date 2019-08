Segundo Soraluz: “No hay presupuesto para crear el Plan Regulador de Rutas”

Síguenos en Facebook

Desde febrero de este año, Segundo Soraluz Piñella asumió la dirección de la gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

Luego de renunciar al cargo, el exfuncionario señala que existe un déficit de presupuesto que impidió ejecutar proyectos como el Plan Regulador de Rutas y elaborar reglamentos para ordenar el caótico tránsito de la ciudad.

¿Por qué tomó la decisión de renunciar al cargo de gerente de Desarrollo Vial y Transportes?

Renuncié el miércoles pasado, pero aún no me han notificado la resolución. He renunciado irrevocablemente por aspectos personales. Principalmente, por temas de salud.

Para usted, ¿fue difícil enfrentar esta gerencia que estuvo involucrada en actas de corrupción durante la anterior gestión?

Claro. Pero la problemática que tiene, no solo la gerencia de Transporte, es económica. Porque no se puede tener personal especializado, no hay presupuesto. Y hay muchos temas pendientes por hacer, una ordenanza para los taxis, para los autos colectivos, el Plan Regulador de Rutas. La capacidad instalada en la municipalidad es muy deficiente y eso impide hacer una buena gestión.

¿Cuál es el presupuesto que se requiere para elaborar el Plan Regulador de Rutas?

Unos 120 mil o 150 mil soles. Está en ese rango.

¿Pero ni siquiera ese monto se tiene en la municipalidad?

No, no se cuenta con presupuesto para eso.

Hace unos días el alcalde Marco Gasco manifestó que la municipalidad está quebrada. ¿Cómo eran las condiciones en la gerencia de Transporte?

No hay el número de profesionales suficientes, no hay computadoras porque tampoco hay dinero, las unidades móviles también son pocas, el número de inspectores, por más que se han hecho esfuerzos, no estamos llegando ni al 50% de lo que se requiere.

Pero la municipalidad convocó a un proceso de contratación de 20 inspectores.

Sí, están trabajando. Pero el presupuesto que tiene la municipalidad para el primer número de trabajadores CAS, que son 20, vence en septiembre. Y ya no hay dinero para renovarlos. Eso quiere decir, que en septiembre, se van a quedar con 30 inspectores, nada más.

¿Es suficiente ese número para verificar el cumplimiento de la ordenanza N° 007?

No, se necesita personal durante las 24 horas para estar controlando.

¿Antes de su renuncia presentó al alcalde las modificaciones a esta ordenanza?

Sí, ya se presentaron. Entiendo que se va a publicar el decreto de alcaldía pero modificando algunas cosas muy puntuales. Eso se coordinó con el Colegio de Ingenieros y la Policía. Claro que no se llegó a conciliar totalmente pero en cuanto al horario nocturno, por ejemplo, para carga pesada, va de 10 de la noche a 5 de la mañana, antes era de 9 a 6 de la mañana.

¿Qué otros aspectos se acordó modificar de la ordenanza?

Al centro histórico de Chiclayo, es decir, las calles Pedro Ruiz, Luis Gonzáles, Sáenz Peña, solo van a entrar vehículos de 3.5 toneladas. Ya no será de 5.5 toneladas.

¿Se ha cambiado algunas calles de las seis rutas especiales?

Los recorridos no. Solo tonelaje y horarios.

¿Qué proyectos se quedan pendientes en la gerencia de Transporte?

Se tiene que hacer un reglamento de inspectores y otro reglamento para el uso del depósito municipal. Se necesita tener personas que se dediquen a eso y no teníamos personal. No es que no se quiera hacer, el presupuesto no da.

¿Tampoco hay presupuesto para la reparación de las calles?

Entiendo que se ha iniciado un parchado, pero es algo que maquilla la ciudad porque no alcanza, no hay presupuesto.

¿Se siente satisfecho con el trabajo que se le permitió realizar?

No solamente lo que se me permitió, si no lo que me apoyaron, el personal que estuvo a mi cargo. Lo que se ha hecho está en la medida de la capacidad que tuve a mi cargo, y se ha hecho algo más quizás pero todo tiene su límite.