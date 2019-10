Temen que millonaria obra paralice en Ferreñafe

Síguenos en Facebook

Se veía venir. La millonaria obra de la reconstrucción que se ejecuta en el casco central de la provincia de Ferreñafe quedaría paralizada por una sorpresiva decisión tomada por la empresa constructora.

SITUACIÓN

Según el presidente del comité de veedores de la obra de pavimentación de pistas y veredas, Martín Carrillo, el pasado 23 de octubre, la constructora Murgisa Inversiones Generales S. A. C. presentó un oficio a la Municipalidad Provincial de de Ferreñafe, en el que comunica su decisión de resolver el contrato de este proyecto.

Además, afirmó que parte de este documento se habría filtrado por fuentes ediles, y que la empresa sostiene que decide resolver el contrato "debido a la imposibilidad fáctica y jurídica de cumplir con la prestación a su cargo por culpa imputable a la entidad (municipio), además porque el expediente técnico recibido les impide trabajar óptimamente".

Aunque los motivos precisos no quedaron revelados, Carrillo sospecha que la constructora habría evaluado que hasta febrero (tiempo límite del plazo de ejecución) no podrá cumplir con el expediente técnico, ya que "a la fecha la obra avanzó muy poco, presenta varias falencias y hasta paralizó tres veces por problemas con los trabajadores de construcción civil".

"Cuando hay razones probadas para prescindir el contrato, la ley les permite hacerlo tanto a la municipalidad y a la empresa (...) Parece que la constructora no hizo en su momento una correcta lectura del expediente técnico y por eso pasan estas cosas", acotó el representante de la población ferreñafana.

Ante esta situación, Carrillo espera que la alcaldesa de Ferreñafe, Violeta Muro Mesones, informe los acuerdos que tomará con la constructora, pues existe el temor que la obra paralice por mucho tiempo, si es que ambas entidades involucradas optan por iniciar un arbitraje.

"Creo que la municipalidad y la constructora deben consensuar. Debe haber un pronunciamiento tambien del OSCE (Organismo Supervidor de las Contrataciones del Estado). Si la empresa se va tendría que cumplir con el plazo que pide para dejar listo un avance de la obra", indicó.

"La comuna, al parecer, no hizo una buena evaluación de los postores. Esta constructora contrató a un ingeniero residente que no cumplía con el perfil", añadió.

FALENCIAS

Carrillo detalló las deficiencias presentadas durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, explicó que la empresa incumplió una serie de normas técnicas (de obras viales) en dichos trabajos, como no realizar, al inicio de la obra, la junta de dilatación que son necesarias en cualquier edificación o material de construcción, debido a efectos sísmicos o térmicos.

También se hizo uso de la arena de cantera sin la debida selección, así como el vaciado de mezcla de concreto pasado el tiempo máximo, "pues se colocó una mezcla dormida".

Incluso, en solo siete cuadras se presentan más de 200 fisuras, también se realiza la obra sin planos completos y emplean afirmado sin cumplir la especificación técnica.

"Y para colmo, la constructora utiliza agua que pagan todos los vecinos para endurecer las lozas, entre otras cosas que fueron informadas a la Fiscalía y Contraloría", dijo Martín Carrillo.

De retirarse esta constructora, según Carrillo, el mayor perjuicio recae sobre la población, que tendrá que vivir con las pistas rotas, la polvareda y expuestos a sufrir enfermedades respiratorias, a la piel y males estomacales producto de la contaminación de la obra.

PRUDENCIA

Para el regidor Beder Soplapuco Purisaca, este tema no debería generar muchas suspicacias, puesto que aún no habría nada resuelto entre la comuna de Ferreñafe y la constructora Murgisa Inversiones Generales S. A. C.

Soplapuco puntualizó que la ley de contrataciones del estado 30225 permite este tipo de renuncias y solo queda esperar el acuerdo entre ambas entidades.

"Este panorama se daría posiblemente porque la empresa vio que podrían pagar una penalidad sino cumplían con el plazo de ejecución y ante los posibles retrasos de la obra (...) He escuchado también que (terceros) han amenazado al dueño de la constructora", declaró el concejal de la minoría.

Asimimo, sostuvo que es natural este tipo de hechos en contratos del Estado, y que si la empresa prescinde el contrato la comuna debería convocar inmediatamente a una nueva licitación, ya que la obra no puede paralizar "porque hay otros proyectos con inversión en camino".

Finalmente, alegó que la obra tiene un avance de 31.9 % en 111 días de trabajo.

La alcaldesa Violeta Muro no contestó las llamadas.