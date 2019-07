Tenencia de una menor por poco y acaba en tragedia

Síguenos en Facebook

En una tragedia por poco y termina una disputa por la tenencia de una menor de edad, entre ambos padres de familia, en Chiclayo.

El acto de violencia de registró ayer en horas de la mañana, cuando Santa Dora Reyes Barrios, de 40 años de edad, llegó hasta el domicilio ubicado en la calle Enrique Arenas manzana B, lote 26 del pueblo joven Indoamérica, en el distrito de José Leonardo Ortiz; de propiedad de su exconviviente San Pablo Llamo Huamán, de 45 años de edad.

AGRESIÓN

Según la denuncia policial, Reyes Barrios junto a su primogénita de 17 años de edad y su sobrina Patricia Villanueva Ocaña (22) fueron hasta la mencionada casa a sacar a la fuerza a la hija de ambos, J. Ll.H., de tan solo 5 años.

Esto debido a que Llamo Huamán se la llevó a su domicilio desde el 26 de junio del presente año, pues aprovechó que era su cumpleaños; además la mamá estaba trabajando en el distrito de Olmos y la dejó encargada con sus familiares.

“Hemos ido con mi hija mayor y mi sobrina y el hombre (Llamo Huamán) me dio con un palo en la cara y con un cuchillo me quería apuñalar. Ya me he separado y se lleva a la bebé del colegio. Ahora me voy de buena manera a recuperar a mi hijita y su hijastro nos golpea también, la arañan a mi sobrina en el cuello y la cara, A mi hija le cortan en su brazo y rostro”, dijo la denunciante.

La mujer mostró unos documentos en donde el Octavo Juzgado de Familia le brinda medidas de protección ante cualquier acto de violencia y prohíbe a Llamo Huamán acercársele en cualquier forma.

También dispone una pensión de alimentos para la pequeña hija de los dos, de S/ 80 semanales.

De igual forma, le otorga al demandado una régimen de visitas a su niña. “La señora se va y la abandona a mi hija, yo me voy pago todas sus cuotas al colegio y para celebrar su cumpleaños la llevo y mi niña llora que no quería regresar. Ahora se va con una pandilla a matarme”, se defendió San Pablo Llamo.