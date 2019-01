Testigo protegido confirma a fiscal los nexos de hermanos Acuña Peralta en el exCNM

Síguenos en Facebook

En el marco de la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde figura como presunto cabecilla el prófugo ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, un testigo protegido reveló detalles sobre los vínculos que tenía ciertos políticos y abogados de la ciudad de Chiclayo con integrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

De acuerdo a la declaración de fecha 15 de enero, el testigo protegido N° 01-2019 señala que el exgobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, solicitó apoyo para que Tomás Aladino Gálvez Villegas sea designado como fiscal supremo por el exCNM.

DECLARACIÓN

El testigo primero refiere que conoció a César Acuña cuando fue congresista en el periodo 2000 y desde allí formó parte de su partido político Alianza Para el Progreso.

“Además que con él me he reunido en diversas oportunidades, para abordar temas interés político y otros de índole que a él le convendrían. Pero quiero precisar que sobre otros temas como nombramiento de los integrantes del CNM los hacía a través de su hermano Humberto Acuña (...) Señalo además que con esta persona también me he reunido en varias oportunidades para tocar temas políticos, así como el apoyo a Iván Noguera para que sea integrante al CNM”, sostiene en el documento.

Agrega que “a la persona de Tomás Gálvez sí lo conozco ya que Humberto Acuña me lo presentó en el despacho fiscal de Tomás, esto debido a que me habló para que se le brindase apoyo a Gálvez en la entrevista personal a través de Iván Noguera Ramos y una vez que salió elegido coincidimos en Lima”, señala.

En su momento, Humberto Acuña y el fiscal supremo Tomás Gálvez rechazaron estas afirmaciones hechas también por el exalcalde de Olmos, Willy Serrato, en el caso “Los Temerarios del Crimen”.

ABOGADOS

El testigo también menciona a conocidos abogados de la ciudad de Chiclayo, como es el caso de Genaro Vélez Castro, de quien dice que “tenía muchos contactos con los vocales supremos de la Corte Suprema”.

De igual forma, señala al letrado Julio Severino Bazán, quien -según el testigo- apoyó la campaña de Guido Águila “para lograr nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales”.

“Julio Severino tenía vinculaciones con casi todos los empresarios de Chiclayo, entre ellos Edwin Oviedo, los Flores Vílchez y era abogado del congresista Marvin Palma”, dice el testigo.