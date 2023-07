La tercera toma de Lima sigue organizándose y diferentes sectores han anunciado su participación. No lo hará el sector transporte, o una parte de él, porque al estar conformado por pequeños y medianos empresarios, apuestan más por la recuperación, según explicó el dirigente Mario Soto Ascarza, presidente de la Unión de Transportistas de la Macro Región Norte e integra la Confederación de Transportes del Perú .

¿Los gremios de transporte van a participar en la denominada marcha La toma de Lima?

No los que pertenecen a la Macro Región Norte y dudo mucho que otros gremios del sector lo hagan, pues las protestas de enero fueron muy perjudiciales para nosotros, porque se bloquearon las carreteras, y esto conllevó la paralización de actividades comerciales y mineras. En el Perú, la mayoría está buscando recuperarse económicamente, así que si los marchantes salen otra vez con violencia, dudo mucho que tengan éxito en sus reclamos o que logren respaldo.

No se puede negar el vandalismo, pero parte de los reclamos tienen su origen en la desatención del Estado a servicios básicos. Los transportistas también han protestado y fuerte.

Esas acciones violentas que usted refiere fueron ejecutadas en el gobierno de Castillo y por grupos informales. En la Macro Región no hemos tenido la necesidad de perjudicar a otros peruanos, nuestra plataforma era puntual y hemos ido insistiendo hasta lograr que el ministerio de Transportes escuche. Hoy seguimos participando en mesas de trabajo porque esa es la solución.

La toma de Lima es impulsada por organizaciones civiles que quieren un cambio en la presidencia y la instalación de una Asamblea Constituyente, pero exigir ello es muy radical.

Ya no podemos estar con un continuo cambio de autoridades, es algo que le resta seriedad a la imagen del país.Concuerdo con otras instituciones empresariales en que se necesita de estabilidad para la recuperación económica. Hemos tenido que soportar la pandemia, las marchas, las lluvias y, tal como se ha pronosticado, pronto tendremos un fenómeno del Niño. En Lambayeque conocemos los estragos que deja ese tipo de evento, entonces lo más lógico es demandar que el Gobierno se prepare para una respuesta más óptima en escenarios críticos.

En la protesta de enero, se demandó al Gobierno la restauración del orden, pero las Fuerzas Armadas están siendo investigadas por las muertes de manifestantes, ¿Sigue pensando que fue la mejor opción?

Si hay hechos de abuso de autoridad, que se investiguen y nadie puede oponerse a que una familia busque justicia. Considero también que el Gobierno debe mantener su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y que se tiene que contar con ellos cuando malos elementos destruyen la propiedad privada y pública. Los empresarios entendemos el malestar social y advertimos que existen distintos intereses, pero tales no pueden ser la justificación para sembrar el terror y condenar a las familias a no trabajar, a no vender.

Existe un malestar, pero el Congreso ni el Ejecutivo ofrecen una salida y la mayor prueba es la alta desaprobación que tienen ambos poderes ¿Qué se puede obtener de un sistema político que es débil?

No estoy de acuerdo con ello, porque sí veo un liderazgo por parte del ministerio de Economía para fomentar la inversión y así generar más trabajo, al menos el Ejecutivo se salva. Es lo que no se ve en el Congreso, porque se han desprestigiado, y en cuanto a mi sector, advertimos que demoran en emitir las leyes para facilitar el cambio de la matriz energética. Para el 2030 debemos abandonar el petróleo. Quedan 7 años, pero deberíamos ganarle al tiempo. Otro pendiente es la entrega de bonificación para que los vehículos usen gas, pero el Gobierno está a favor de pagarle a los concesionarios que son empresas grandes y millonarias, cuando el dinero debiera ir a manos del transportista que hará el gasto.

¿Cómo evalúa al Gobierno Regional y a las demás autoridades locales?

Es innegable que no van por buen camino. Ojalá se logre la unidad para avanzar en la ejecución del Terminal Portuario. Para mí es el proyecto más ambicioso y que dará un importante impulso a Lambayeque.

TE PUEDE INTERESAR