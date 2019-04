Un padre de familia habría violado y embarazado a su hija

Síguenos en Facebook

Monstruo. Un padre de familia habría violado sexualmente a su hija de tan solo 12 años de edad, a quien también embarazó, pues la menor se encuentra con tres meses y medio de gestación.Los hechos al parecer se registraron en su propia vivienda ubicada en el II sector de Santa Ana en el distrito de José Leonardo Ortiz.

DENUNCIA

Fue una vecina quien se percató que la pequeña de iniciales Y.A.B.I. (12) está esperando un bebé, esto al notar cambios radicales en su frágil cuerpecito y además, por las nauseas que tuvo al momento de invitarle el almuerzo.

Es en ese momento que la mujer empezó a preguntarle si le había hecho daño alguna persona. La menor no pudo contener las lágrimas y le aseguró que su papá José Hermitanio B.M. (41), quien la cuida desde los 3 años de edad, había abusado de ella en diciembre del 2018.

Dijo que un día su progenitor llegó en estado de ebriedad y la tomó a la fuerza para dar riendas sueltas a sus bajos instintos, sin importarle que es su propia sangre.

“Mi hija llevó a la niña a jugar a mi casa y allí la veo con cierto semblante, además de su vientre pronunciado. Le dije que me contara que le había sucedido y me narró que su padre la había violado en diciembre. Yo como madre al toque me di cuenta que está gestando y por ello de inmediato acudimos a denunciar”, aseguró la indignada madre de familia.

Personal policial de la comisaría del sector al tener conocimiento de lo sucedido, rápidamente acudió en busca del denunciado logrando encontrarlo en la intersección de las avenidas Kennedy y Panamá.

Los efectivos policiales además le hallaron en uno de los bolsillos de su pantalón 10 “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC).

El hombre niega los hechos y señala que cuida a sus dos hijos desde que eran bebés, esto debido a que la madre los abandonó.