"¡Usted es un Dios, usted lo sabe todo!" le increpa consejera a gobernador Anselmo Lozamo (VIDEO)

Un altercado verbal se registró entre el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión y la consejera de oposición, Mónica Toscanelli Rodríguez.

Los momentos de tensión se vivieron durante la última sesión de consejo realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque.

En la cita, Lozano solicitó al pleno del consejo que autorice la inversión de empresarios de La India para elaborar el perfil del proyecto integral de agua potable que requiere la región.

Algunos consejeros se opusieron aduciendo que personal técnico de la Gerencia Regional de Vivienda y Saneamiento, además de la oficina de Asesoría Legal y el PEOT, son los que deberían sustentar mediante informes dicha propuesta.

Ante la negativa, el gobernador trató de convencer con varios argumentos al pleno del consejo para que apruebe su pedido, afirmando incluso que "es lamentable que muy poco conozcan de inversión pública".

Esto enfadó a la consejera Monica Toscanelli, quien respondió de la siguiente manera: "Usted dice que no sabemos nada de inversión pública, no todos somos perfectos, lo felicito si usted lo sabe todo, de verdad, es un Dios, usted lo sabe todo. No es así, acá no somos perfectos, pero posiblemente el consejo no cumpla la norma, por eso pido que sea el asesor legal de la región quien nos diga si nosotros como consejo podemos aprobar una idea".

El acalorado debate se puede escuchar a partir del minuto 34 del video publicado por el Noticiero Poder Regional.