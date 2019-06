Wilder Guevara: “Gracias a ese gasto hemos podido avanzar en la gestión”

Síguenos en Facebook

El alcalde de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara Díaz, reconoce que asume una entidad quebrada pero argumenta que los 499 soles que se declaró por gastos realizados en un conocido restaurante limeño fueron parte de lo que denomina “hacer gestiones”.

¿Cómo va a cumplir con el pago que adeuda la municipalidad a los trabajadores?

Acá tenemos que ser claros. No con la intención se paga. Se paga si tengo recursos económicos. Tenemos que ir cumpliendo de acuerdo a lo que mejoramos en la parte económica. Se está aportando un importe mensual en su cronograma de pagos, un mínimo, de acuerdo a las posibilidades que se tiene.

¿Cuánto es el mínimo que se está aportando?

Cien soles mensuales en sus cuentas, de acuerdo a lo que se tiene. Eso va a ir mejorando a medida que la recaudación mejore.

¿La recaudación no está en un buen nivel?

Tenemos un problema en la formalización del SAT (Servicio de Administración Tributaria de la municipalidad). Tuvimos una observación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), falta el código presupuestal.

¿Qué les cuestiona el MEF?

El SAT seguía funcionando en el gobierno anterior sin autorización del MEF. Lo que estamos haciendo es formalizando; pero mediante el tiempo de formalización, nos piden que el SAT no pueda disponer de gastos.

¿Se refiere a gastos operativos del SAT?

Sí. Hablamos de trabajadores, máquinas, el sistema, todo eso. Eso lo cubre el SAT con su 10% pero el MEF se ha pronunciado que el SAT no puede autorizar gastos bajo responsabilidad civil, penal y funcional. Hoy en día, la municipalidad está cubriendo esos gastos sin tocar el 10% de la recaudación. Eso se va a regularizar cuando el MEF nos apruebe el código presupuestal.

¿A cuántos trabajadores se les debe sus sueldos?

Son 250 los trabajadores de planta además de los obreros que no se les está abonando nada. Vamos a conversar con ellos. Ellos no han iniciado ningún proceso, no ha habido una intervención fiscal. Vamos a ver la forma de solucionarlo.

¿Entre obreros y trabajadores a cuánto asciende la deuda?

Por lo menos son cuatro millones de soles. Y un poco más. Si no tenemos para cumplir mensualmente las obligaciones, mucho menos será para cumplir obligaciones pasadas. Obviamente tenemos que hacernos responsables pero a medida de las posibilidades económicas de la municipalidad.

¿Solo es el problema del SAT lo que impide cumplir con estos pagos?

No, tenemos cuentas embargadas por la SUNAT, un cronograma de pago por Essalud y muchísimos problemas. Es una municipalidad en quiebra; pero estamos viendo la posibilidad de reactivarla.

Si es una municipalidad quebrada, entenderá las críticas por el consumo de 499 soles en el restaurante “Ventarrón Gourmet”, empresa ligada al alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas.

No, son facturas hechas por mi persona en un restaurante de la capital (Lima). Son facturas por gestiones. Este gasto se ha hecho a través de gestiones y gracias a este gasto, se podría decir, a estas conexiones de contactos en la ciudad de la capital, hemos podido avanzar en la gestión, en los proyectos como el de Villa Hermosa por más de 4 millones de soles, la ampliación Santa Lucía, un proyecto de agua y desagüe. Tenemos que conversar con personalidades.

¿Usted está diciendo que en el restaurante se reunió para hacer gestiones?

Contactos, hacer gestiones. Todo eso a través de un conjunto de actividades que nosotros hacemos para traer el presupuesto a Leonardo Ortiz, amigos que nos puedan apoyar, que nos puedan financiar. Que quede claro que cada sol que se invierte es para sacar provecho para el bienestar del pueblo.

¿La municipalidad va a asumir el pago de esos 499 soles?

Sí, ese es un gasto que ya está declarado. Lo tiene el Órgano de Control Interno.

Pero esos 499 figuran como gastos realizados solo en el restaurante Ventarrón.

A nosotros nos dan un total de gastos, en base a ese total, vemos si podemos gastar en un día o dos, pero tenemos que sacrificar ciertas cosas. Y si hay adicionales, como lo ha habido en muchas reuniones que he ido a Lima, han sido solventados por mis propios recursos (...). Usted sabe que en Lima los restaurantes son caros.

Sí, pero llama la atención que se hagan gestiones en un restaurante, y que los funcionarios, o con quien usted quiera hablar, acepten reunirse en un restaurante y no en una oficina.

No es funcionario, si no que estuvimos viendo la forma de cómo poder articular apoyo para José Leonardo Ortiz.

¿Y a quiénes les pide apoyo?

A todo el mundo, a los mismos leonardinos en Lima. A todos acudimos.

¿Considera que la municipalidad pudo ahorrarse ese gasto?

No se trata del ahorro, si no de lo que se puede sacar en beneficio de la población. No podemos ser mendigos. Acá, cuando vienen autoridades y quizás vamos a comer a El Pacífico, una cuenta llega por ahí. No es de asombrarse.