Wilder Guevara: “No hemos puesto a cualquier persona (en la municipalidad)”

Tras ser denunciado ante la Fiscalía, el alcalde de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara Díaz, defiende la designación de 14 funcionarios de confianza que no cumplirían los requisitos mínimos para el cargo.

¿Cómo responde a la investigación que ha iniciado la Fiscalía por un presunto nombramiento indebido de funcionarios?

Aún no me notifican. Estoy esperando para hacer los descargos respectivos. Solo hay un informe de OCI (Oficina de Control Institucional de la municipalidad) pero no es algo totalmente esclarecido.

El informe señala que 14 funcionarios no cumplen los requisitos mínimos del Manual de Organización y Funciones (MOF).

Nosotros estamos en una reestructuración administrativa de la municipalidad, ya que no contamos con los documentos de gestión, como el MOF que está desfasado. Estamos dentro del plazo autorizado por el concejo para hacer estas modificaciones.

Pero mientras el concejo no apruebe estos cambios, el antiguo MOF sigue vigente.

Los documentos de gestión están desactualizados. El informe (de OCI) no es definitivo, es un documento preventivo, notificando que algunos funcionarios no cumplirían (el perfil). No es concluyente.

Al elegir a los funcionarios, ¿se basaron en los documentos desactualizados?

Claro, es la referencia que tenemos y lo complementamos con la experiencia de los profesionales.

¿Va a cambiar a los funcionarios debido a la investigación fiscal?

No.

El exalcalde Epifanio Cubas Coronado fue inhabilitado por el delito de nombramiento ilegal, ¿no teme enfrentar una situación similar?

No. Nosotros somos conscientes de nuestros actos. No hemos puesto a cualquier persona, se ha evaluado su perfil profesional para incorporarlos como funcionarios de confianza. Hay gente que tiene mucha experiencia como el caso de la procuradora y el gerente municipal; pero, en su momento, no habían alcanzado ciertas capacitaciones y eso es subsanable.

Como parte de la reestructuración administrativa, ¿se van a crear nuevas áreas en la municipalidad?

No. Hay ciertas áreas que no corresponden. Por ejemplo, el área de tránsito depende de limpieza pública. Lo que estamos buscando es que el organigrama sea más operativo para que cada gerencia saque sus propias resoluciones.

¿Cuándo estarán listos los nuevos documentos de gestión?

Dentro de 8 días deben estar listos. Tenemos que presentarlos ante el concejo.

El número de trabajadores de la municipalidad ha aumentado desde las últimas tres gestiones, ¿cómo enfrenta el costo por pago de planilla?

En cuanto a los obreros, falta personal. Es muy reducido porque algunos están en parques y jardines, y considerando los permisos que se les dan por pactos colectivos. Vamos a contratar, a través de un concurso publico, a choferes y ayudantes de limpieza. En las oficinas de la municipalidad, sí tenemos un exceso del 10%, pero los estamos involucrando para que trabajen y cubran las funciones que aún están deficientes; por ejemplo, en la OMAPED (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad) que solo tiene dos profesionales.

Si en la anterior gestión, los obreros exigían el pago de su remuneración, ¿cómo va a cumplir con esto si contrata a más trabajadores?

Desde que hemos ingreso, hemos cumplido con el pago de escolaridad y sus sueldos. Vamos a incrementar los ingresos (del municipio) para cumplir con estas obligaciones. Ahora estamos recaudando un promedio de 1 millón 300 mil soles. Pero aún falta el pago de la merced conductiva en el mercado Moshoqueque, que no se está cumpliendo. Allí esperamos recaudar otros 400 mil soles mensuales.

¿Y cómo pretende cobrar el pago de la merced conductiva?

Ellos tienen una deuda que tienen que pagar a la municipalidad, no la vamos a condonar. Estamos agotando la vía administrativa y posteriormente, vamos a hacer respetar el principio de autoridad. El mercado es municipal y ellos no se pueden beneficiar de un bien que no les corresponde. Vamos a mandar notificaciones y, si en 15 días no pagan, habrá una reversión de puestos para los ciudadanos que sí tengan la voluntad de pagar.

¿El cobro se va a realizar en base a la ordenanza que emitió la anterior gestión?

La deuda pasa los 2 millones y medio de soles. Se tiene que pagar porque ese dinero le pertenece a la municipalidad. Esa ordenanza tiene rango de ley y no es retroactiva.