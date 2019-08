Yehude Simon y exjefe regional de la PNP declaran por caso “Los Temerarios del Crimen”

Síguenos en Facebook

Preguntas. Hasta la sede de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) llegaron a declarar como testigos tanto el ex mandatario regional, Yehude Simon Munaro, como el anterior jefe de la Segunda Macro Región Policial Lambayeque, Lucas Núñez Córdova.

Ambos habían sido citados por el despacho a cargo del fiscal Juan Carrasco Millones, quien investiga a la presunta red criminal “Los Temerarios del Crimen”. El empresario Olivio Huancaruna Perales también debió acudir, sin embargo no asistió por estar presente a una reunión como vicepresidente de la Cámara de Comercio en la región.

DILIGENCIAS

El primero en llegar a la Fecor fue Simon, a quien el recluido exjefe del Centro de Gestión Tributaria (CGT), Nilton Monje Sampén, mencionó como el supuesto dueño de un terreno que el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y el exregidor Alfredo Montenegro buscaban lotizar.

A su salida de la sede fiscal, Simon afirmó que no podía “declarar mucho para que no afecte la investigación, porque van a venir otras personas”. No obstante, negó en todo momento lo dicho por Monje, así como tener cualquier relación comercial con alguien. También aseguró no haber sido citado para alguna otra diligencia dentro del caso “Los Temerarios”.

Quien sí se mostró esquivo fue el general PNP Lucas Núñez, actualmente a cargo de la Macro Región Policial Piura-Tumbes. Él prefirió no dar mayores detalles a la prensa, además de recalcar que fue citado como testigo y mencionar escuetamente que conoce al empresario Antonio Nicodemo Fiestas, implicado en la tercera lista de la red criminal de David Cornejo.

Precisamente, por lo relacionado con Nicodemo Fiestas, también había sido citado para ayer Olivio Huancaruna. El empresario dijo haber presentado las expensas del caso pues tenía que acudir a una reunión urgente en la Autoridad Portuaria Regional (APR). Asimismo, negó cualquier vínculo con los involucrados en la investigación y aseguró que asistiría a declarar ante la Fecor la próxima vez que sea citado.