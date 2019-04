85% de los adolescentes prefiere consultar sobre sexualidad en Internet que a sus padres

Síguenos en Facebook

Los jóvenes que están en la edad del autodescubrimiento, no suelen recibir la información pertinente o adecuada sobre sexo en los colegios ni por parte de sus familiares dentro del hogar, por lo que suelen acudir a otras fuentes: amigos y plataformas digitales.

Un estudio realizado en el año 2017 sobre la implementación de la política de educación sexual en el Perú por la Universidad Peruana Cayetano Heredia junto con el Instituto Guttmacher, demostró que el 85 % de los jóvenes en edad escolar busca información sobre sexualidad en Internet.

El porcentaje demuestra la falta de confianza de los adolescentes hacia su entorno familiar, además de los límites que existen en la educación sexual curricular de los jóvenes peruanos, que cada vez inician más temprano su vida sexual. La curiosidad y el fácil acceso a la Internet (que además no juzga, no pregunta de más y no te avergüenza frente a los demás) los hace caer en informaciones erradas que, más pronto que tarde, generan muchos peligros.

Según información del Minsa del año pasado, en el Perú, 50 mil personas con VIH se encuentran en tratamiento, pero existen 20 mil más que tienen el virus, pero no son tratadas.

Cabe mencionar que existen muchas organizaciones que ayudan a los adolescentes a poder obtener la información adecuada. DKT International tiene la misión de apoyar proyectos sociales de planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

“Ahora que hemos ingresado al Perú con Prudence, línea de preservativos, nuestro plan es poner en marcha proyectos sociales enfocados en la cultura y situación del país”, comentó Daniel Marun de DKT.