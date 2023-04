Una mujer denuncia haber vivido una pesadilla tras haber sido secuestrada por una banda criminal que operaba en un falso colectivo. Ella abordó la unidad en el Real Plaza Centro Cívico, en el Centro de Lima, con rumbo a San Juan de Lurigancho, pero fue a media ruta que la cogotearon y amenazaron.

“Aproximadamente a las 8 de la noche tomé un colectivo. Había dos mujeres, dos varones. Más o menos cuando estábamos llegando al túnel de San Juan de Lurigancho me cogotearon y me obligaron a decir mis cuentas. Me golpearon y me amenazaron con un cuchillo”, detalló Elizabeth Arévalo a América Noticias.

Según el matinal, una vez que fue abandonada por sus captores en la Av. Los Halcones, tomó un mototaxi para ir a su casa y le pidió un teléfono prestado a su vecina para llamar a su esposo.

SJL: Secuestran a mujer en falso taxi colectivo y retiran dinero de sus cuentas

“Me tuvieron secuestrada aproximadamente cuatro horas y han hecho compras con mis tarjetas y han retirado dinero de todos los cajeros. 4 mil soles por cada tarjeta”, señaló.

La pieza clave para dar con los captores fue el GPS de la víctima que se encontraba activado. “Al ver que mi esposa no llegaba, activo el GPS a través de una laptop y me doy cuenta que señalaba que mi estaba en un cajero y después al otro rato estaba en otro cajero. Entonces vine a poner la denuncia en la comisaría. En ese momento me llama y me dice que le habían vaciado las cuentas, pero el GPS seguía en movimiento”, indicó Miguel Ángel Cisneros, esposo de la agraviada.

Gracias a una respuesta temprana de la comisaría La Huayrona los involucrados fueron detenidos.