El alcalde de la Municipalidad de Comas, Ulises Villegas, anunció la colocación de gibas en la vía Pasamayito, tras el accidente de tránsito que dejó cinco personas muertas y más de 20 heridos el último domingo.

“Nosotros a partir de hoy en adelante, y esperemos que no nos denuncien porque vamos a intervenir estas pistas, le vamos a poner gibas para prevenir accidentes y muertes. Hemos traído a los técnicos profesionales para hacer el estudio y dentro de una hora comenzaremos a poner las gibas que sean necesarias para poder proteger la vida de nuestros vecinos de Collique”, indicó en diálogo a Latina.

Asimismo, anunció que evaluarán la obra pues los accidentes en dicha vía son recurrentes desde su inauguración.

“Tenemos programado instalar 10 gibas y las tachas que sean necesarias porque primero está la vida de nuestros vecinos. Segundo, vamos a evaluar el estudio y vamos a hacer una recomendación directamente al alcalde de Lima para que después no diga que no tenía conocimiento”, adelantó.

El burgomaestre también señaló que le ha enviado al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, 11 cartas para poder formar un convenio de fotopapeletas, “de esa manera nos permitiría a nosotros regularizar”.

“Nosotros también le hemos oficiado a la Municipalidad de Lima, le hemos oficiado a Emape y desde acá le hacemos un llamado de atención al alcalde de Lima, los vecinos de Comas, de Collique necesitan estar seguros. No puede ser posible que el anterior alcalde Raúl Díaz Pérez no haya evaluado el expediente técnico, no haya inspeccionado esta obra y se haya convertido en el Pasamayito de la muerte”, puntualizó.

¿Qué ocurrió?

Los miembros de una iglesia evangélica se dirigían a un bautizo en Canta. Ellos salieron desde Jicamarca y fue en la curva de la vía Pasamayito cuando el chofer de la cúster perdió el control impactando contra un bus de transporte público que se encontraba estacionado a un lado de la vía.

Producto del fuerte impacto, cinco personas fallecieron. Ellos fueron identificados como Eleuterio Tito Espinoza (64), su esposa Sabina Torres Milla (53) y su menor hijo de 14 años. Así como Guillermina Maximina Raymundo (54) y Silvia Isabel Guevara (62).