Taxista que ayudó a denunciante de Adolfo Bazán: "Ella me dijo que Bazán ‘arregló’ con los policías"

Jorge Quispe, taxista que ayudó a Joshelin Trauco a poner la denuncia por violación contra el abogado Adolfo Bazán, contó su versión de lo que vio ese día en declaraciones para 'Magaly TV: La Firme' .

El conductor señaló que la joven estaba pidiendo auxilio a todos los carros y que tras verlo, ella le pidió que la sacará del lugar, donde ya estaban los policías.

“Encontré a un policía con su boina roja a la altura de un condominio, un señor sin polo y una chica que se aventaba a todos los carros. Yo paso y ella se avienta encima del auto. Me pedía que por favor la ayude porque le habían violado. Se sube y se sienta mi costado. “¡Sácame de acá!”, me dijo. Yo no sabía si avanzar o no. Viene el señor Bazán y lo que dice ella es cierto. Él la saca del vehículo, la jala y se la quiere llevar”, contó al reportero.

Luego el chofer señaló que la misma joven le dijo que Adolfo Bazán había "arreglado" con los policías.

“'¿Tú tienes hijas?', me preguntó. Le dije que sí. “Ayúdame, me han violado”, me respondió. Le pregunté por qué no se lo dijo a los policías. Ella me dijo textualmente que Bazán ‘arregló’ con los policías”, explicó.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad se ve que Adolfo Bazán conversa con los policías e intercambian números de teléfono. Luego se despiden con un apretón de manos.