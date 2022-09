Un hombre de 60 años, dedicado a la venta ambulatoria en Gamarra, denuncia que serenos de la Municipalidad de La Victoria lo agredieron para quitarle su carrito pastelero. Incluso, señaló que los trabajadores ediles se comieron su mercadería.

“En Gamarra está prohibido el comercio ambulatorio, pero los serenos ingresan a trabajar a partir de las 11 a.m. Yo antes de las 11 a.m., 9:30 a.m., me estaba retirando. De un momento a otro, de un pasaje, salen como 20 serenos y me agarran. Yo les dije que ya me estaba retirando. Pero me tumbaron, comenzaron a golpearme en el suelo. Me patearon en la cabeza y un perro me mordió”, contó el agraviado a ATV Noticias.

“Me empujaron del coche, ahí me caigo y como soy una persona mayor no tengo tanta fuerza y me caigo al suelo y encima me empiezan a patear y golpear los serenos. En un momento me arranchan el canguro, ya se lo estaban llevando, pero luego lo recupero. Reviso y no había mi plata. Eran como S/400 que eran para pagar cuentas. Yo tenía colgado el canguro, el sereno me ha sacado y todos han visto. Está filmado, la gente se ha ganado”, añadió.

Fiscalizadores agreden a anciano para quitarle su carrito pastelero.

El adulto mayor detalló que los serenos se llevaron su carrito e incluso se comieron los pastelitos que vende para mantener a su familia. “Se llevaron mi coche y la mercadería se lo han comido. Eso lo hacen siempre, sea comida, lo que sea. Lo suben y se lo comen. Acá a la base llega poquito”.

Por otro lado, el denunciante comentó que necesita su carrito pastelero para poder trabajar. “Yo tengo dos hijos que estudian. Soy padre y madre para ellos. Es una semana que no trabajo y sin ese coche no puedo trabajar. Una semana he estado mal, he tenido que comprar mis medicinas y mis pastillas. Ahora la multa es muy alta, yo no puedo pagarla. Le ruego al señor alcalde, le suplico que me devuelva mi coche. Es mi única herramienta de trabajo, no puedo trabajar sin eso”, dijo entre sollozos.

Rompieron su carrito

Por su parte, la hija mayor del agraviado comentó que los serenos no solamente se comieron los pastelitos, sino que también rompieron los vidrios del carrito que le quitaron a su padre.

“En el video figura que el coche que le quitaron a mi papá está con toda la mercadería intacta, con todas las lunas bien. Pero cuando llega acá (al deposito) nosotros vemos que ya no está la mercadería al 100%. En qué momento se ha roto si ellos se lo han llevado intacto el coche”, indicó.

“Venimos acá, reclamamos y se burlan de nosotros. Cuando iba a sacar los kekitos de mi papá que quedaban no me dejaban pasar. De los 300 pasteles hay 60. Se lo han comido”, añadió.

Respecto a la multa que deben pagar para retirar el carrito del depósito señaló: “La señorita dice que la multa es más de S/1.000, pero que si vamos y enseñamos los videos de cómo han golpeado a mi papá nos pueden descontar hasta S/600″.

