Desde el 1 de marzo, regirán nuevas medidas para el uso de la playa de estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, entre ellas, está que los taxistas deberán acreditar que su pasajero solicitó el servicio para poder ingresar.

Frente a esta situación, un gremio de taxistas protestó esta mañana en los exteriores del terminal aéreo pues más de 800 trabajadores se verán perjudicados.

“A nosotros nos indigna que el día de hoy Ositran y LAP hacen una resolución y no nos hacen participes para nosotros poder opinar, objetar, algo que nos puede perjudicar. Es por eso que hoy en día levantamos nuestra voz de protesta y también llamar a todas las autoridades del Callao”, indicó el taxista Gabriel Camascadi a Canal N.

“Hemos enviado una carta a LAP, al señor Salmón, para nosotros entablar una mesa de diálogo y así darnos una alternativa. Nosotros no queremos ser solo parte del problema, también queremos ser parte de la solución. Sentémonos a conversar. Estamos dispuestos a respetar sus ordenanzas, a hacer nuestros pagos, etc. Nosotros somos una alternativa al usuario y nos tratan de informales. Aquí no hay informales, todos somos formales, dependemos de empresas formales. Pagamos nuestros mismos derechos, aportamos y etc”, aseveró.

De acuerdo al citado medio, otro grupo de taxistas podrá seguir laborando al interior del aeropuerto pues las empresas para las que trabajan tienen ganada una concesión dentro del establecimiento.

“Ellos sí tienen el privilegio de poder laborar porque tienen una concesión ganada, pero nosotros tenemos una trayectoria laboral. Tenemos más de 25 años desempeñando la función dentro del aeropuerto. En anteriores autoridades nos dieron los permisos para poder gestionar y laborar”, señaló Renzo Pérez, directivo del área de nacionales.

“Hoy en día se nos excluye. Nosotros nos desempeñamos de la mejor manera y estamos innatos a cumplir cualquier tipo de ordenanza puesto nosotros somos 100% formales. Invocamos a la MTC, a la ATU, al gobierno y la municipalidad del Callao que nos escuchen. Más de 800 familias necesitan del día a día y no nos pueden dejar en la calle”, instó.