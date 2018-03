Denuncian agresión de fiscalizadores de Miraflores a estudiante que vendía desayunos (VIDEOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores intervino y agredió a un joven estudiante que vendía desayunos en el cruce de las avenidas Alfredo Benavides con Grimaldo del Solar, cerca a la sede de Telefónica en dicho distrito, a las 8 de la mañana, según denunciaron a través de Facebook.

Actualización: En diálogo con Correo, la Municipalidad de Miraflores anunció que emitirá un comunicado respecto a la intervención del joven.

La usuaria Andrea Soto Serna, quien estuvo en el lugar de la intervención al joven luego de que esta hubo ocurrido, grabó el desenlace de la situación recriminando junto a otros transeúntes al personal de la Municipalidad de Miraflores el modo en que intervinieron al joven.

"Hoy a las 8 de la mañana me encontraba caminando hacia mi trabajo cuando me topé con la inmundicia de la humanidad: un grupo de "trabajadores" de la Municipalidad de Miraflores, a cargo de Jorge Muñoz —quien es precandidato para la alcaldía de Lima por el partido Acción Popular—, rodeando a un joven que acababan de agredir para quitarle unos panes de desayuno, aprovechándose para arrastrarlo por la pista, romperle su recipiente, romperle la mochila (sin tener nada que ver en el asunto, pues era su mochila de la universidad), para posteriormente llevárselo en una camioneta del distrito", reza la denuncia.

En comunicación con Correo, Soto Serna indicó que el nombre de uno de los fiscalizadores que intervino al muchacho Roberto Quezada. "Así se identificó", indicó.

Como muestran las imágenes, el joven terminó con heridas en una de las rodillas. Además, sus utensilios de venta, así como su mochila, terminaron rotas.

Los testigos del hecho, que dieron su apoyo al muchacho, recriminaron a las autoridades la dureza de la intervención contra el joven, y señalaron que él solo se encontraba vendiendo "sin molestar a nadie", en palabras de Soto Serna.

Con voz trémula, el joven contó en un video que las autoridades de Miraflores lo habían agredido.

"Me han pegado, me han jaloneado mi mochila, esto también —un tupper con los panes que vendía— me lo han jaloneado, lo han roto, lo han tirado en la pista. Me han arrastrado —dijo el joven, mostrando sus heridas en las rodillas— porque estaba vendiendo".

Pese a que el joven debía acudir a sus clases a las 11 de la mañana, personal de la Municipalidad de Miraflores, junto a dos efectivos de la Policía Nacional, "se lo llevaron", como apuntó la denunciante en redes, Soto Serna.