Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, explicó esta mañana que no se enteró de la muerte de 13 personas en una discoteca de Los Olivos hasta las 4 de la madrugada debido a que presenta problemas de salud.

“Yo me he enterado recién a las 4 de la mañana por un problema de salud yo me acuesto temprano y tomo unos medicamentos. Apenas me desperté con la noticia he empezado a indagar y con una o dos horas ya tendremos mayor información”, dijo el burgomaestre.

El Ministro del Interior Jorge Montoya Pérez señaló en declaraciones para el programa ‘Domingo al Día’ que los propietarios del local donde fallecieron 13 personas en Los Olivos han sido intervenidos esta mañana.

“Se ha intervenido a los dos propietarios del local y se están haciendo las diligencia correspondientes a estos procesos. Se trataría de una pareja de esposos, pero más no conocemos aún”, informó esta mañana el ministro.

La noche ayer sábado 22 de agosto, 13 personas fallecieron, presuntamente por asfixia, dentro de la discoteca Thomas Restobar.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú decidieron irrumpir en el establecimiento y producto del intento de escape de los asistentes al local fallecieron 13 personas.

En la operación policial se pudo detener a 23 jóvenes, quienes terminaron con algunas lesiones. Un dato importante a tomar en cuenta es que algunos de los invervenidos eran requeridos por la justicia por distintos delitos, según Domingo al Día.

La información se dio en medio de la angustia de los familiares de los detenidos, quienes se encuentran en los exteriores de la DEPINCRI de Los Olivos.

Alcalde de Los Olivos sobre tragedia en Los Olivos: Yo me enteré recién a las 4 de la mañana debido