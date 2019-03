“Ameba comecerebros” habría infectado a una niña de un año (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una ameba comecerebros atacó a una niña de 1 año y 11 meses, al asistir en febrero pasado a una piscina en Utcubamba, Amazonas. La criatura está internada en el Hospital Cayetano Heredia.

"Le detectaron una encefalopatía aguda causada por esa ameba", comentó Sandra Rojas Gordillo, madre de la menor: "Se decaía, no queria comer, le dolía al cabeza, se mordía...en un momento esta bien y en otro, saltaba de dolor", agregó.

La pequeña fue internada al Hospital Regional de Lambayeque, pero al no responder al tratamiento la trasladaron a Lima.

"Le iban a cambiar el catéter pero le había cogido infección a la sangre y todavía no saben que virus es, aparte del que la tienen postrada", reveló la acongojada madre.

La madre de la menor denunció la poca información que le da el Hospital Cayetano Heredia: "Solo me dicen que espere por el efecto de la medicina y ya esperé una semana, y me dicen que el diagnóstico no es bueno", aseveró.