Anciana denuncia que fue desalojada de su casa por sus inquilinos (VIDEO)

Hace dos años, una mujer de avanzada edad viene denunciando el desalojo de su vivienda ubicada en la urbanización Valle de Sharon, en San Juan de Miraflores. La mujer -cuyo nombre se desconoce- todas las mañanas se acerca a la vivienda para pedir justicia y que lo inquilinos, que con engaños la sacaron, puedan salir del inmueble.

"Han venido 40 personas rodearon mi casa, con policía. Nada podía hacer y me sacaron de mi casa. Ya son dos años que me desalojaron. Pido a las autoridades que me ayuden. Es mi casa y no tengo a dónde ir. Estoy alojada en la casa de una vecina, siempre cambiando de lugar. Quiero regresar a mi casa", comenta entre lágrimas la señora.

Según el video publicado en Municipalidad de San Juan De Miraflores Denuncias, se hizo viral el video de una mujer que con biblia en mano pide que se haga justicia. El hombre que la intercepta comenta que las hijas de la señora se encuentran en el extranjero y que ella no tiene apoyo de nadie.

La anciana habría sido víctima de estafadores, quienes le hicieron firmar documentos para quitarle su inmueble. Según la persona que hizo público este video, la señora es fundadora de esta urbanización, que se encuentra en el distrito de San Juan de Miraflores.