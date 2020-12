Un hombre de 70 años resultó gravamente herido tras ser atacado por un perro pitbull que pertenece a su vecino en Villa María del Triunfo. La hija del adulto mayor informó a América Televisión que su padre es un paciente oncológico y que tiene 50 puntos en el cuerpo y rostro por la heridas ocasionadas por el can.

Por el momento el hombre herido permanece en el Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de Villa María del Triunfo. Mientras tanto, vecinos de la zona piden que el animal no viva más en el lugar pues tienen miedo de correr la misma suerte del adulto mayor.

“El perro se ha ensañado con mi papá. Le ha arrancado todo el labio. Tiene desgarros y fractura en la mano derecha”, contó la hija del señor Sánchez Carbonel.

Pese a que varios intervinieron para que el animal dejara al anciano, el can no dejaba de herirlo, explicó. Ahora exigen a sus dueños tomar medidas para evitar más actos violentos de parte del can.

