Anciano se desmaya tras reclamar con indignación en local de una AFP (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Indignado. Un adulto mayor llegó hasta el local de AFP Profuturo de San Isidro para pedir que le solucionen su problema de pensión, pero al ver que nadie le daba razón terminó enfurecido y colérico, lo que provocó que se desmayara.

El anciano Daniel Vega Farias, quien sufre de hipertensión, habría tenido un problema con una aseguradora y al ver que ni esa empresa ni la AFP le daban una solución, perdió el control y terminó desmayándose.

"He tomado un taxi acá desde el seguro, me dicen que venga acá y acá me dicen que no, cállense y muéranse", se le oye decir en un video difundido por América TV.

Tras gritar y pedir por alguna solución el hombre terminó desmayándose.Fueron clientes del lugar quienes lo atendieron hasta que llegaron los bomberos.

Según América TV, Vega Farias ya no sería pensionista de ProFuturo desde marzo de este año y EsSalud es la entidad que tendría que solucionar el problema de su seguro.