Aparece otra presunta víctima de Adolfo Bazán y da su testimonio: "Mi voz aún tiembla" (VIDEO)

Siguen apareciendo más presuntas víctimas. Esta noche en Cuarto Poder se reveló el testimonio de una mujer que acusa al abogado Adolfo Bazán, imputado de presuntos delitos sexuales, de haberla drogado para realizarle tocamientos indebidos y que al estar inconsciente teme haber sido abusada sexualmente.

"Mi voz aún tiembla porque al ver la imagen cuando salió el caso de Macarena Vélez, te juro que mi estómago fue como que se me bajó la presión al ver la cara de ese sujeto, con esa mirada asquerosa, sentí náuseas, vómitos. En realidad yo lo pude reconocer, yo lo puedo reconocer y fue como que no era la única porque día tras día comenzó a salir una y otra, y yo dije qué piña mi vida al haberme cruzado con este sujeto que se hace pasar por una persona normal, ¿no?", expresó en diálogo con Cuarto Poder.

La presunta víctima, quien fue llamada Carmen para proteger identidad, relató que conoció a Bazán en una discoteca y que luego de beber con el grupo donde estaba el abogado comenzó a sentirse mareada y que estaba perdiendo el conocimiento.

Al sentirse mal, la presunta víctima decidió irse del lugar, según contó al mencionado medio, y cuando se estaba retirando se percató que el sujeto estaba detrás de ella.

"Sentí que mi mente estaba volando. Solo recuerdo que de ahí me he ido a otro lugar, no recuerdo cuál fue, dónde fue, cómo me fui, pero era el piso blanco, había una cama y sí recuerdo flashbacks y siento que esta persona sí abuso de mí, se sobrepasó. Y no sé cómo llegué a mi casa, no recuerdo absolutamente nada. Me sentí mal al día siguiente, de todas maneras. Ahora que salen estas chicas a hablar, sinceramente yo siento que a mí me hubieran drogado", manifestó.

Carmen sospecha que Adolfo Bazán puso una sustancia en su bebida y que habría sido abusada sexualmente por él. "Han pasado ya 6 años, yo no podría exponerme a decir tantas cosas porque ha pasado tanto tiempo, pero esa persona tuvo toda la intención de hacerlo, de hecho que de repente se habrá sobrepasado, me ha manoseado, porque yo recuerdo que iba atrás mío y yo tengo flashbacks cortos que no quisiera recordar, te juro que no quisiera recordar esos momentos, pero sí // me sentí mal, para mí es una herida porque allí hubo algo desagradable", indicó.

"Esto no puede quedar así, me da mucha rabia que este sujeto, como tiene poder, es abogado, siga libre, intentó salir, si uno no teme nada no debió salir en ese mismo momento, esta persona sabe lo que hace y me llega que la gente diga que es un enfermo, no es un enfermo, un enfermo no sabe lo que hace, es una persona que sabe lo que hace exactamente, sabe manipular a las mujeres, sabe cómo emborracharlas, sabe cómo drogarlas si es que lo hace, y pierden el conocimiento. Todas tenemos casi la misma experiencia", agregó.

El abogado que representa a las presuntas víctimas, Yorry Warthon, señaló que Bazán al supuestamente usar drogas para inmovilizar a sus víctimas buscaría "blindarse para que posteriormente ellas no puedan demostrar o puedan recordar o puedan testificar lo que habrían experimentado. Hay una limitación del testimonio que ellas podrían brindar en un proceso de investigación fiscal".

Sobre el abogado acusado de violación pesa un impedimento de salida del país por 10 días luego de que haya intentado salir del Perú. Cada vez siguen apareciendo más presuntas víctimas que esperan una pena ejemplar para el acusado.

Warthon aclaró que Bazán habría cometido delitos como "actos contra el pudor, acoso sexual, actos libidinosos, tocamientos indebidos, acoso sexual, violencia sexual en la modalidad de violación sexual, inclusive".