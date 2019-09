"Aparecí en su departamento, sacó su celular y me grabó desnuda", narra nueva presunta víctima de Adolfo Bazán

Síguenos en Facebook

Una nueva presunta víctima de Adolfo Bazán denunció al abogado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de violación, chantaje y por supuestamente haberla grabado desnuda y difundir los videos. Con la ayuda de la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma, según informó Día D, la mujer a la que llamaron Verónica -para proteger su identidad- pidió detención preliminar para el acusado.

Verónica contó el infierno que vivió al lado del abogado quien tendría, hasta el momento, siete presuntas víctimas que lo acusan por el mismo delito y modalidad en que él actuaría.

"Siempre me obligaba a tener relaciones, me hacía tomar café todos los días. Solo dormía dos horas diarias y me obligaba a estar con él, me hacía cosas horribles. Me grababa así mal, drogada. (Los videos) los guardaba y yo me sentía obligada a verlo, a estar con este tipo porque me sentía amenazada", expresó al mencionado dominical.

La presunta víctima acusó a Adolfo Bazán de tener una cuenta en una página pornográfica en donde publicó videos en los que aparecer teniendo relaciones sexuales con otras mujeres a las que habría drogado.

"Sí (grabó a otras personas), porque en la página pornográfica que él usaba, aparecía él teniendo sexo con chicas que estaban, casi literalmente, dormidas. Sí tenía varios videos. (...) Ponía el televisor y él mismo me enseñaba las páginas, ponía las páginas pornográficas y le gustaba eso", indicó.

¿Cómo conoció a Adolfo Bazán?

Verónica narró que conoció al abogado porque la recomendaron para una demanda que ella quería interponer y que él se aprovechó de la delicada situación que atravesaba.

"Este tipo se aprovechó de esa situación. Él se me acercó como un amigo. Yo confié en él, me dijo que quería ayudarme", contó.

Bazán la comenzaba a enamorar y un día le invitó a salir. "Al final aparecí en su departamento, no sé cómo llegué. Me acuerdo, como en partes, y él me comenzaba a grabar. Yo me doy cuenta que me graba, saca su celular y comienza a grabarme desnuda. Me dice que está conmigo, que estamos juntos, que me quiere ayudar, que éramos pareja, por mi necesidad en ese momento me apoyé en esta persona", señaló.

Verónica dijo que Adolfo Bazán la drogaba constantemente y que siempre le mentía diciendo que ella "estaba borracha" y que había bebido en gran cantidad.

El abogado la habría dejado ir cuando este supuestamente difundió un video íntimo de su presunta víctima. Hecho que le podría involucrar en una demanda.