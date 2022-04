Comuneros de Fuerabamba, que en la víspera fueron desalojados del sector denominado Takiruta, de propiedad de la minera Las Bambas, se vienen reagrupando en los alrededores de la empresa minera con la intención de volver a ocupar esta zona.

Según informó TV Perú, este nuevo intento de los comuneros para ingresar ha sido evitado hasta ahora por efectivos policiales.

El medio señaló también que los manifestantes han tomado las instalaciones de la empresa que abastece de agua a la minera, que se encuentra fuera del campamento minero.

Mientras que otros grupos se han dirigido al distrito de Challhuahuacho y han atacado negocios.

El medio señaló además que recogió el testimonio del comisario de Challhuahuacho, quien expresó su preocupación porque la ola de violencia va en aumento.

Asimismo, se reportó que este jueves los enfrentamientos con la policía se estaban registrando en la zona de Choaquere, donde se encuentra el segundo tajo de Las Bambas.

Anoche manifestantes de Fuerambamba quemaron vehículos cisterna en esta zona, según informó también TV Perú.

Hasta el momento no se había confirmado la presencia de alguna autoridad del Ejecutivo en la zona.

RPP reportó que este jueves los comuneros seguían lanzando piedras contra las instalaciones de la minera e incluso intentaron atacar un helicóptero de la misma, por lo que fueron repelidos con gases lacrimógenos por la PNP.

TV Perú dio cuenta de 14 personas heridas durante el desalojo de la víspera, entre ellas una mujer que habría perdido la vista, a consecuencia de un fuerte impacto en uno de los ojos.

No obstante, la PNP informó en sus redes que en el desalojo resultaron heridas dos mujeres y un trabajador de la minera Las Bambas, quienes fueron auxiliados al centro de salud Challhuahuacho.

La autoridad policial también informó que se detuvo a 11 personas y se registraron daños a la propiedad privada.

Además, se detuvieron a 11 personas y se reportó daños materiales a la propiedad privada. Invocamos a la población a no participar en actos de violencia.#SeguimosTrabajando pic.twitter.com/o9VUAj08Tu — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 27, 2022

Este jueves la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló en un comunicado que la intervención de la Policía Nacional para desalojar a comuneros del sector denominado Takiruta de Las Bambas, en la región Apurímac, se realizó en el marco de la ejecución de una “defensa posesoria extrajudicial”, tramitada por la referida minera y “no por decisión del Ejecutivo”.

La PCM también precisa que el desalojo no fue una consecuencia del Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM, que dispone el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, pues si bien fue publicado el día del desalojo, miércoles 27, su vigencia es a partir del día siguiente. “Es falso, por tanto, que el día en el que ocurrieron los hechos ya regía el estado de excepción”, señalan.

“Las Bambas, no va”

Tras los enfrentamientos ocurridos ayer entre comuneros y fuerzas del orden, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, dijo hoy en Exitosa que no permitirán la permanencia de la minera MMG Las Bambas y que esta “les ha declarado la guerra”.

“Las Bambas nos ha traicionado cuando el ministro de Energía y Minas tenía que llegar a las 2 p.m., ahí estaban los niños y las señoras tranquilamente esperando, pero nos ha sorprendido cuando aparecieron los policías, militares y el personal contratado de las Bambas, los delincuentes venezolanos, y agredieron”, declaró.

“Ayer nos han desalojado a bombas, perdigones, golpes y masacres. No nos vamos a quedar acá. Por lo tanto, quiero decir a nivel nacional que las Bambas no va, no va a ir más”, agregó.

