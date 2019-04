Archivan denuncia contra Susana Villarán por caso La Parada

Síguenos en Facebook

La Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional archivó la investigación contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán por los hechos ocurridos durante el desalojo del mercado mayorista La Parada en la Victoria en el año 2012.

Según documentación que accedió Correo el fiscal superior Penal Nacional Daniel Jara no halló mayores indicios para ordenar a la Segunda Fiscalía Supraprovincial que formalice una denuncia penal en contra de la ex burgomaestre y sus ex funcionarios Gabriel Prado, José Miguel Castro, Eduardo Zegarra y otros.

Cabe señalar, que la decisión adoptada por el fiscal Jara obedece a la queja de derecho interpuesta por la defensa legal de los deudos de los fallecidos, heridos y de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Papa (Acompapaperú).

Ante la decisión de archivo de la primera instancia los denunciantes presentaron su reclamo y subió a la fiscalía superior siendo finalmente el fiscal Jara el que resolvió el archivo definitivo del caso.

Como se recuerda, el cierre del mercado de comerciantes mayoristas del rubro agrícola dejó como saldo 11 muertos, 250 heridos y más de 100 personas detenidas.

Según las imputaciones, Villarán y sus ex funcionarios concertaron la incursión los días 25 y 27 de octubre de dicho año.