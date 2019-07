Arlette Contreras en desacuerdo con la condena de 11 años a Adriano Pozo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Arlette Contreras se ha mostrado en contra de la sentencia a Adriano Pozo por tentativa de feminicidio. Y anunció que apelará la sentencia.

"Me siento indignada por que hoy la Corte no ha sancionado a Adriano Pozo por violación en grado de tentativa, es una sentencia a medias, me deja un sabor que me revictimiza, mi defensa y yo vamos a apelar esta sentencia porque no estamos de acuerdo", declaró Contreras.

Solo le han impuesto a Adriano Pozo 11 años de prisión cuando la Fiscalía ha pedido 14 años.

"Adriano Pozo ha causado de tentativa en violación sexual y en feminicidio ¿Cree la corte que me puede callar la boca con esta sentencia? No, ellos dicen que no he sufrido afectación o estrés postraumático (...) esto ha afectado mi vida en estos años", añadió.