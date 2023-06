Arturo Orellana: Denuncian a presidente de EsSalud por negligencia médica tras intervención quirúrgica.

Según un informe de Punto Final, Christian Guerrero realizó una denuncia al Hospital Edgardo Rebagliati tras someterlo a una operación por una anomalía en el tracto digestivo en el 2015, donde le dejaron una quirúrgica de 35 cm que se encapsuló en su estómago. Uno de los cirujanos que le realizó este procedimiento es el actual presidente de Essalud, Arturo Orellana.

“Me he sometido a una operación con el doctor Arturo Orellana en el Hospital Rebagliati. Si no lo logro venir a tiempo a emergencia, eso quizás hubiese sido un desenlace fatal para mi persona”, reveló Guerrero en el programa dominical.

La cirugía habría terminado aparentemente bien pero tres años después en el 2018, por dolores y sangrados, Christian Guerrero tuvo que regresar al quirófano, pues le habían detectado una masa del tamaño de una pelota de tenis en el estómago.

“Ellos asumieron que se trataba de un tumor maligno dado el tamaño y lo retiraron asumiendo que era un tumor, además la mitad del estomágo. Es una operación que requirió un corte de 22 cm en el estómago. Al cortarlo tuve problemas posteriores para alimentarme, bajé 20 kilos y tuve una sonda en la nariz por donde se me alimentó un mes de la operación”, añadió.

El paciente cuenta que enviaron el tumor a patología pero nunca le dieron una respuesta de los resultados. Por ello, se dirigió a dicha área para acceder al informe.

De acuerdo con el informe médico, señalan que el supuesto tumor resultó ser un trozo de gasa quirúrgica enrollada en su estómago e indicaron que esto habría sucedido en la operación que le realizó Orellana en el 2015.

Sin embargo, para las autoridades del hospital, la gasa no habría entrado al organismo del denunciante por la operación del 2015.

“El doctor Orellana no tiene ninguna denuncia penal, ni civil y no ha sido denunciado por este caso”, declaró Ramiro Carbajal, gerente del Hospital Rebagliati.

De acuerdo con lo expresado por Carbajal, la gasa hallada en el estómago es muy grande para la cirugía que le realizaron a Guerrero.

Por otro lado, SuSalud ha sancionado al Hospital Rebagliati en octubre del 2022 con una multa de 1 millón de soles, donde resaltan que se vulneraron los derechos del denunciante y que no habría seguido un correcto protocolo para contar las gasas.

Además, el ente verificó que para la cirugía de Christian Guerrero, Arturo Orellana fue uno de los cirujanos programados.

“ SuSalud no son dioses para determinar una realidad, han dado una opinión y no son cirujanos ”, manifestó Carbajal.