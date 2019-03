Chorrillos: Asaltante mata de un balazo a vendedor de pasteles porque solo tenía 40 soles

Síguenos en Facebook

Una vez más, la delincuencia cobra la vida de una persona. Este nuevo ataque ocurrió en Chorrillos, cuando un padre de familia dedicado a la venta de pasteles terminó asesinado de un balazo en el tórax, solo porque el dinero que entregó a los asaltantes no fue suficiente para ellos.

El asalto ocurrió la mañana de ayer en la avenida Cordillera La Viuda, en el sector de las Delicias de Villa, en Chorrillos, cuando Elferes Fernández Gonzales, de 31 años, trabajaba junto a su primo José Cabanillas repartiendo mercadería a bordo del camión de placa AFI-860.

ASALTO

Elferes manejaba la unidad y, según José Cabanillas, el hampón los interceptó cuando iban a partir a otra bodega. “Estábamos a punto de irnos, cuando un sujeto se apareció y nos apuntó con el arma para luego pedirnos el dinero”, contó José.

El delincuente, al ver que solo le dieron 10 soles, enfureció y empezó a exigirles más dinero. “No se quedó conforme con lo que le dimos y por eso empezamos a sacar todo lo que teníamos en el bolsillo. En total le habremos dado unos 40 soles, pero aún así quería más”, siguió narrando José.

Sin piedad. Al darse cuenta de que las víctimas no tenían más que ofrecerle, empezó a rastrillar el arma de fuego. “Nos dijo: ‘Muéranse’, y apretó el gatillo una y otra vez. A mí también me apuntó con el arma, pero no salió la bala; luego lo hizo con mi primo, y a él sí logró caerle la bala”, refirió José, quien prácticamente vio morir a su pariente entre sus brazos.

El delincuente, según testigos, había llegado junto a su cómplice en una motocicleta. El asesino tenía el cabello ondulado y barba recortada. Los vecinos se quejaron de los constantes robos y asaltos en esa zona de Chorrillos.